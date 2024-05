Αεροπλάνο πάτησε υπάλληλο: Ατύχημα σοκ στη Ρωσία

Μάχη να κρατηθεί στη ζωή δίνει ένας υπάλληλος αεροδρομίου στη Ρωσία, που τον πάτησε ένα αεροσκάφος βάρους 77 τόνων την περασμένη Κυριακή. Ο ηλικίας 21 ετών Ραϊλ Κασάνοφ, μέλος του προσωπικού εδάφους του αεροδρομίου Κόλτσοβο της πόλης Γεκατερινμπούργκ της κεντρικής Ρωσίας βρέθηκε κάτω από τους μπροστινούς τροχούς του αεροσκάφους, όταν ο κυβερνήτης του Airbus A320 της Ural Airlines βιάστηκε να τροχοδρομήσει στον διάδρομο προσαπογείωσης, όπως φαίνεται και σε βίντεο-σοκ, που αναρτήθηκε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Ενώ έβγαινε το αεροσκάφος από τον χώρο στάθμευσης, ο τεχνικός υπέστη τραύμα στο πόδι. Κλήθηκε ασθενοφόρο στο σημείο και ερευνώνται οι συνθήκες», ανέφερε εκπρόσωπος της αεροπορικής εταιρείας. Μετά το φρικτό ατύχημα γιατροί ακρωτηρίασαν το ένα πόδι του τεχνικού, ο οποίος ανέκτησε χθες τις αισθήσεις του. «Ο ασθενής νοσηλεύεται στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, η κατάστασή του είναι σοβαρή», ανέφερε εκπρόσωπος του νοσοκομείου. «Θυμάται όλα όσα του συνέβησαν, αλλά είναι ακόμα σε κατάσταση σοκ. Δεν συζητάμε τίποτα μαζί του ακόμα. Τώρα μαζεύουμε χρήματα για θεραπεία», είπε ο αδελφός του θύματος στο τοπικό ΜΜΕ KP-Ekaterinburg.

Ο κυβερνήτης του αεροσκάφους ανακρίνεται και κατηγορείται για αμέλεια. Η Ρωσική Ερευνητική Επιτροπή άνοιξε ποινική έρευνα για «παραβίαση των κανονικών ασφαλείας, που είχε ως αποτέλεσμα την πρόκληση σοβαρής σωματικής βλάβης λόγω αμέλειας». Μετά από καθυστέρηση 3,5 ωρών το αεροσκάφος απογειώθηκε τελικά με προορισμό την πρωτεύουσα του Κιργιστάν, Μπισκέκ.

Προσοχή! Οι εικόνες στο βίντεο είναι σκληρές!

Footage of Russian Ural Airlines Airbus A320 aircraft running over its technician during departure at the Koltsovo International Airport in Yekaterinburg, Russia.#Russia #Ukraine #Moscow #BREAKING pic.twitter.com/hq8SaAizaG

— Target Reporter (@Target_Reporter) May 24, 2024