Ολιβιέ Ζιρού Εθνική Γαλλίας: Τέλος εποχής για τον αρχισκόρερ

Ο Ολιβιέ Ζιρού αποκάλυψε ότι το Euro της Γερμανίας θα είναι η τελευταία διοργάνωση που θα συμμετάσχει με την Εθνική Γαλλίας. Συγκεκριμένα, ο 37χρονος επιθετικός αρχισκόρερ, ο οποίος θα αφήσει την Μίλαν για να ενταχθεί στην Λος Άντζελες FC στο αμερικάνικο MLS το προσεχές καλοκαίρι, θα αποσυρθεί από τους τρικολόρ μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων της Γαλλίας στο Euro 2024. Με 57 γκολ, ο Γάλλος στράικερ είναι ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών της εθνικής ομάδας ανδρών, έχοντας ξεπεράσει τον Τιερί Ανρί στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022.

Σε μια συνέντευξη που δημοσιεύτηκε στην L’Equipe την Πέμπτη (23/5), ο Ζιρού δήλωσε τα εξής: «Για να είμαι ειλικρινής, αυτή θα είναι η τελευταία μου διοργάνωση με τους «Les Bleus. Προφανώς, θα μου λείψει πολύα αλλά νομίζω ότι Εθνική θα τελειώσει για εμένα μετά το Euro. Πρέπει να ανοίξουμε δρόμο για τους νέους. Πρέπει επίσης να προσέξω να μην έχω πολλές σεζόν. Πρέπει να βρω τη σωστή ισορροπία. Πάντα έλεγα ότι θα σταματούσα όταν μου το ζητούσε το σώμα μου. Νομίζω ότι έχω δύο καλά χρόνια. Αλλά όσον αφορά στην Εθνική ομάδα, νομίζω ότι αυτό θα είναι το τέλος».

🚨🇫🇷 Olivier Giroud will retire from international duty after Euro 2024.

“Obviously I’m going to miss it a lot, but I need to cede my place for the young players”, told L’Équipe.

🇺🇸 Giroud will play for LAFC starting from July. pic.twitter.com/AMkXwZGDU0

