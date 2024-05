Κλαούντιο Ρανιέρι Κάλιαρι: Το τελευταίο του παιχνίδι ως προπονητής – Βίντεο

Την απόφαση να αποσυρθεί από το ποδόσφαιρο, αφού έσωσε την Κάλιαρι από υποβιβασμό, πήρε ο Κλαούντιο Ρανιέρι με τον 72χρονο τεχνικό να ανακοινώνει πως το ματς της Πέμπτης (23/5) με τη Φιορεντίνα, θα είναι το τελευταίο στην προπονητική του καριέρα. Το κλίμα στο «Unipol Domus» ήταν πολύ συγκινητικό, καθώς τον αποθέωνε όλο το γήπεδο, ακόμα και ο διαιτητής του ματς. Ο 72χρονος τεχνικός, που είχε περάσει και από το «τιμόνι» της Εθνικής Ελλάδας, αποχαιρέτησε το ποδόσφαιρο εν μέσω αποθέωσης, με τον κόσμο να του αναγνωρίζει τη δουλειά που έριξε τα δύο τελευταία χρόνια και είχε ως αποτέλεσμα να εξασφαλίσει την παραμονή των Καλιαριτάνων στην Serie A, στην οποία τους ανέβασε έχοντας αναλάβει τις τύχες της ομάδας όταν εκείνη ήταν 14η στην Serie B.

Τα λόγια του Ρανιέρι μετά το φινάλε:

«Ευχαριστώ τους παίκτες μου και αυτούς της Φιορεντίνα, όπου είχα περάσει τέσσερα χρόνια. Είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος που το τελευταίο μου ματς ήταν αυτό. Κάναμε μια σπουδαία εμφάνιση κι ας μην πήραμε ούτε τον βαθμό, αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Δεν έχω καμία συμβουλή να δώσω στον διάδοχό μου. Στον κόσμο αυτό που έχω να πω είναι να στηρίζει τα παιδιά. Έκανα τη δουλειά μου αλλά χωρίς τη στήριξή τους δεν θα είχαμε καταφέρει τίποτα. Ήταν η Λέστερ το καλύτερο ποδόσφαιρό μου. Ναι, αλλά η Κάλιαρι είναι η Κάλιαρι. Το dilly ding dilly dong γεννήθηκε εδώ στο Κάλιαρι. Η ομάδα εδώ είναι το τέλος του κύκλου. Με έβαλε στον χάρτη της προπονητικής και έπρεπε να είναι η τελευταία. Μπορεί να το σκεφτώ άμα έρθει μια εθνική και μου πει κάτι καλό, αλλά κάηκα με την εμπειρία μου στην Ελλάδα. Αλλιώς είναι εντάξει. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους από τα βάθη της καρδιάς μου. Ό,τι καταφέραμε, το καταφέραμε μαζί. Πριν από 1.5 χρόνο όταν ήρθα εδώ ζήτησα τη βοήθειά σας και τα καταφέραμε μ’ αυτή. Πρέπει να μείνετε κοντά στην ομάδα. Γίνονται λάθη, αλλά το σημαντικό είναι ότι όταν παίζουν, αυτά τα παιδιά σκέφτονται εσάς, το νησί. Σας ευχαριστώ».

Claudio Ranieri was visibly emotional after receiving a standing ovation from the crowd, players, and referee before the final match of his managerial career.

The Premier League winner is set to retire from football 🥹❤️️

