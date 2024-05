Μπαντόσα – Τσιτσιπάς ξανά μαζί: “Είναι τόσο έντονη η αγάπη που έχουμε ο ένας για τον άλλο”

Νωρίτερα τον Μάιο, η Πάουλα Μπαντόσα ανακοίνωσε ότι χώρισε με τον Στέφανο Τσιτσιπά. Τις τελευταίες μέρες όμως, οι δύο τους έκαναν μερικές κοινές εμφανίσεις δημόσια και οι φήμες για επανασύνδεση άρχισαν να διαρρέουν όλο και πιο έντονα. Το απόγευμα της Παρασκευής 24 Μαΐου, ο Στέφανος Τσιτσιπάς επιβεβαίωσε ότι είναι ξανά μαζί με την Ισπανίδα αθλήτρια μέσα από δήλωσή του στο αθλητικό site, sdna. «Είμαστε μαζί» είπε αρχικά ο κορυφαίος τενίστας και εξήγησε στη συνέχεια, ότι ο ίδιος δεν διαχειρίστηκε σωστά τη σχέση του, παίρνοντας μερίδιο ευθύνης για τον χωρισμό.

Όπως είπε,

«Ούτε η Πάουλα έκανε κάτι κακό, ούτε εγώ έκανα κάτι που να ήταν λάθος. Ήταν δύσκολο για εμάς που ήμασταν χώρια και περνούσα κι εγώ κάποιες δύσκολες στιγμές. Θα έλεγα ότι δεν το διαχειρίστηκα κι εγώ πολύ καλά, διότι ένιωθα την πίεση του tour, της δουλειάς μου. Μου φάνηκε βουνό να συνδυάζω αυτά τα δύο (σ.σ. προσωπική και επαγγελματική ζωή) και πήρα την απόφαση να κάνουμε ένα διάλειμμα. Μετά από δύο-τρεις εβδομάδες κατάλαβα ότι είναι ένας άνθρωπος που με έχει υποστηρίξει πάρα πολύ και όταν προσπάθησε να μου μιλήσει για να συναντηθούμε ένιωσα πόσο έντονη είναι η αγάπη που έχουμε ο ένας για τον άλλο». Τέλος, ο Στέφανος Τσιτσιπάς αναφέρθηκε στη σχέση του με την Πάουλα Μπαντόσα, ως μια σχέση η οποία διαφέρει από εκείνες που είχε στο παρελθόν.

«Κατάλαβα ότι αυτή η σχέση που έχω με την Πάουλα είναι τελείως διαφορετική από οποιαδήποτε άλλη σχέση που είχα στο παρελθόν, νιώθω ότι είναι δικός μου άνθρωπος και καταλαβαινόμαστε. Και αυτό βάζει περισσότερη αξία σε οτιδήποτε κάνω και τη θέλω δίπλα μου όσο πιο συχνά γίνεται. Οπότε ναι, επανασυνδεθήκαμε και είμαστε σε καλή φάση» είπε στο αθλητικό site ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Love isn’t something you find. Love is something that finds you. pic.twitter.com/h1JxhzJY8u

— Tsitsidosa Updates (@OnlyTsitsidosa) May 18, 2024