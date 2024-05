Επίθεση σε οπαδούς του Παναθηναϊκού στο Βερολίνο: Υπό κράτηση οι Τούρκοι

Ντου για να μπουν χωρίς εισιτήρια στην Uber Arena στο Βερολίνο έκαναν οι οπαδοί της Φενέρ. Οι οπαδοί της Φενέρ κατάφεραν να μπουν στους χώρους του γηπέδου με την αστυνομία του Βερολίνου να πιάνεται στον ύπνο! Εκ των υστερών οι δυνάμεις ασφαλείας τους εντόπισαν και τους έχουν υπό κράτηση σε χώρο του γηπέδου, προφανώς για να τους μεταφέρουν στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής. Υπάρχουν πληροφορίες για 4 συλλήψεις. Κατά το ντου που έκαναν οι Τούρκοι χτύπησαν και οπαδούς του Παναθηναϊκού. Σε κάποιους μάλιστα προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες από τους Γερμανούς.

The video of the full incident in front of the UBER Arena pic.twitter.com/5uDS6KIzuc

