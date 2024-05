Χαμάς όμηροι: Συγκλονιστικό βίντεο με νεαρές στρατιωτίνες

Οικογένειες Ισραηλινών ομήρων στα χέρια της Χαμάς έδωσαν στη δημοσιότητα την Τετάρτη (22/05) ένα σκληρό βίντεο που δείχνει την κακομεταχείριση που υπέστησαν γυναίκες οι οποίες κρατούνται από την τρομοκρατική οργάνωση. «Αυτή είναι η πραγματικότητα που υπομένουν» τονίζουν οι οικογένειες για τις πέντε γυναίκες στρατιώτες τις οποίες βλέπουμε στο βίντεο να τις απειλούν τρομοκράτες της Χαμάς υπό την απειλή όπλων.

Το βίντεο δείχνει τη σύλληψη πέντε γυναικών από τρομοκράτες της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, όταν οι τελευταίοι εισέβαλαν στη στρατιωτική βάση Ναχάλ Οζ, στο νότιο Ισραήλ. Όλες είναι εμφανώς σοκαρισμένες, δύο μάλιστα έχουν αίματα στο πρόσωπο και στα ρούχα τους. «Πάρε φωτογραφίες», λέει κάποιος. Μετά τις βάζουν να καθίσουν στο πάτωμα και τους λένε ότι «τα αδέλφια μας σκοτώθηκαν εξαιτίας σας. Θα σας σκοτώσουμε».

(TRIGGER WARNING)

A video of the instances in which female IDF observers were kidnapped from the IDF Nahal Oz base to the Gaza Strip on October 7 was published on Wednesday evening.

Read more: https://t.co/rSRzPIT3uy pic.twitter.com/klx2G1BoDS

— The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) May 22, 2024