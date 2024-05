Ο βουλευτής χωρίς χέρια και πόδια: Ο Κρεγκ Μακίνλεϊ επέστρεψε στο κοινοβούλιο

Ένας Βρετανός βουλευτής επέστρεψε στο κοινοβούλιο, πέντε μήνες αφότου έχασε τα χέρια και τα πόδια του λόγω σηπτικού σοκ, με τους συναδέλφους του να τον υποδέχονται με ένα θερμό χειροκρότημα και τον πρωθυπουργό της χώρας να τον επαινεί. Ο Κρεγκ Μακίνλεϊ, 57 ετών, δήλωσε πως θα ήθελε να μείνει γνωστός ως ο πρώτος «βιονικός βουλευτής», κατά την επιστροφή του στη Βουλή των Κοινοτήτων έχοντας αποκτήσει προσθετικά πόδια και χέρια, μετά το απειλητικό για τη ζωή του επεισόδιο τον περασμένο χρόνο. «Είναι μια συγκινητική ημέρα για εμένα», είπε, αστειευόμενος για το ότι με τα νέα μέλη του παραβιάζει τους κανόνες ένδυσης του κοινοβουλίου, καθώς φοράει αθλητικά παπούτσια και ανεπίσημο σακάκι. Ο πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ δήλωσε ότι ο Μακίνλεϊ αποτελεί έμπνευση, ενώ η πρόεδρος Λίντσεϊ Χόιλ τον χαρακτήρισε «πρόσωπο της ημέρας».

Ο Μακίνλεϊ, ο οποίος είναι βουλευτής του κυβερνώντος Συντηρητικού Κόμματος του Σούνακ, έχει δηλώσει πως θα διεξάγει εκστρατεία προκειμένου να διασφαλίσει πως η σηψαιμία, η οποία εξελίσσεται ραγδαία, να διαγιγνώσκεται έγκαιρα.

Κατά τη σηψαιμία, το ανοσοποιητικό σύστημα αντιδρά υπερβολικά σε μια λοίμωξη και το σώμα αρχίζει να καταστρέφει τα ίδια του τα όργανα. Το ίδρυμα UK Sepsis Trust έχει ανακοινώσει πως η σηψαιμία σκοτώνει πέντε ανθρώπους κάθε ώρα στη Βρετανία. Σε μια συνέντευξη στο BBC, ο βουλευτής περιέγραψε πως κοιμήθηκε νωρίς το βράδυ της νοσηλείας του, πιστεύοντας πως υπέφερε από ένα απλό κρυολόγημα. Όμως, η κατάστασή του επιδεινώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας και η σύζυγός του κάλεσε το ασθενοφόρο. Μισή ώρα μετά την εισαγωγή του στο νοσοκομείο, το σώμα του «μελάνιασε», μια παρενέργεια του σηπτικού σοκ, εξήγησε ο ίδιος.

Αφότου πέρασε 16 ημέρες σε τεχνητό κώμα, οι πιθανότητες επιβίωσής του ήταν στο 5% και μεταφέρθηκε σε ένα νοσοκομείο το Λονδίνου, κοντά στο κοινοβούλιο. Ο βουλευτής δεν θυμάται σχεδόν τίποτα από εκείνο το διάστημα, καθώς βρισκόταν υπό την επήρεια φαρμάκων, όμως θυμάται να ακούει συζητήσεις γύρω του για το θέμα των μελών του, που είχαν γίνει μαύρα και άκαμπτα.

Την 1η Δεκεμβρίου του 2023, υποβλήθηκε σε ακρωτηριασμό. Μόλις ξύπνησε, εξήγησε πως ήταν «παραδόξως στωικός» ανακαλύπτοντας το νέο του σώμα με τους επιδέσμους. «Κατάφεραν να σώσουν (τα μέλη μου) έως τους αγκώνες και πάνω από τα γόνατα» περιέγραψε. «Επομένως, μπορώ να πω ότι είχα τύχη». Έκτοτε έπρεπε να μάθει να περπατάει ξανά, όμως λέει πως υπάρχουν πολλές δύσκολες στιγμές, ειδικά όταν ξυπνά κάθε πρωί. «Βρίσκεσαι στην αγκαλιά του Μορφέα και βλέπεις ένα ωραίο όνειρο και τότε ξυπνάς και συνειδητοποιείς: δεν έχω χέρια», περιέγραψε στο BBC.

The amazing moment Craig Mackinlay receives a standing ovation as he returns to the House of Commons after his fight with sepsis

Sir Keir Starmer shakes his hand as he sits down pic.twitter.com/o8vxHzjoM1

— Dominic Penna (@DominicPenna) May 22, 2024