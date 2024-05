Κατάρρευσε σκηνή Μεξικό: Τραγωδία εν μέσω προεκλογικής εκδήλωσης

Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πάνω από 50 τραυματίστηκαν, οι 15 σοβαρά, όταν κατέρρευσε σκηνικό σε προεκλογική εκδήλωση του υποψηφίου για την προεδρία του Μεξικού Χόρχε Αλβάρες Μάινες. Ο πρόεδρος του Μεξικού, Αντρές Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ, δήλωσε ότι μια ριπή ανέμου προκάλεσε το δυστύχημα στον δήμο Σαν Πέδρο Γκάρσα Γκαρσία, στην πολιτεία Νουέβο Λεόν (βόρεια). Ο Μάινες, από το κεντρώο κόμμα Κίνημα Πολιτών, είπε ότι πήγε για λίγο στο νοσοκομείο μετά μέρος της σκηνής από την οποία απευθυνόταν σε υποστηρικτές κατέρρευσε. Σύμφωνα με αξιωματούχους, δεκάδες άνθρωποι νοσηλεύονται σε τοπικές κλινικές.

«Είμαι καλά και σε επικοινωνία με τις κρατικές αρχές για να παρακολουθήσω αυτό που συνέβη. Το μόνο σημαντικό πράγμα αυτή τη στιγμή είναι να φροντίσουμε τα θύματα του δυστυχήματος», είπε ο Μάινες, προσθέτοντας ότι ανέστειλε τις δραστηριότητες της προεκλογικής εκστρατείας. Η Σαν Πέδρο Γκάρσα ανήκει στη μητροπολιτική περιοχή του Μοντερέι, βιομηχανικό κέντρο του βορειοανατολικού Μεξικού. Στην περιοχή επικρατούσαν κακές καιρικές συνθήκες κι έπνεαν ισχυροί άνεμοι την ώρα του δυστυχήματος.

BREAKING: Stage collapses during political rally in northeast Mexico. At least 4 dead, many injured pic.twitter.com/9Aik66gdyv

— BNO News (@BNONews) May 23, 2024