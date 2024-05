«Free Bella»: Εκστρατεία για την απελευθέρωση της φάλαινας μπελούγκα

Στην καρδιά της Σεούλ, ανάμεσα στα πολυτελή καταστήματα στους πρόποδες του έκτου ψηλότερου ουρανοξύστη του κόσμου, μια μοναχική φάλαινα μπελούγκα, η Μπέλα, κολυμπάει άσκοπα σε μια μικροσκοπική, άψυχη δεξαμενή, όπου είναι παγιδευμένη εδώ και μια δεκαετία. Η κατάστασή της είναι επείγουσα, με τους ακτιβιστές να αγωνίζονται να τη σώσουν από τη δεξαμενή σε ένα λαμπερό εμπορικό κέντρο στην πρωτεύουσα της Νότιας Κορέας πριν να είναι πολύ αργά. Αναφερόμενος στον όμιλο Lotte Group, στον οποίο ανήκει το ενυδρείο όπου ζει, ο Τζο Γιακ-Γκολ, της ομάδας θαλάσσιων περιβαλλοντολόγων Hot Pink Dolphins, δήλωσε: “Έχουν περάσει σχεδόν πέντε χρόνια από τότε που είπαν ότι θα την απελευθερώσουν”. Μια διεθνής αίτηση έχει ξεκινήσει για να απαιτήσει την απελευθέρωσή της. Η ιστορία της Μπέλα ξεκίνησε το 2013, όταν αιχμαλωτίστηκε στον Αρκτικό Ωκεανό στα ανοικτά των ακτών της Ρωσίας σε ηλικία δύο ετών. Μαζί με δύο αρσενικά μπελούγκα, τον Μπέλο και τον Μπέλι, πουλήθηκε στο ενυδρείο, το οποίο στεγάζεται σε ένα μεγαθήριο κάτω από τον πύργο Lotte World ύψους 555 μέτρων, ο οποίος ανήκει σε έναν από τους μεγαλύτερους ομίλους της Νότιας Κορέας.

Η τραγωδία χτύπησε το 2016, όταν ο Μπέλο πέθανε πρόωρα σε ηλικία πέντε ετών (η μέση διάρκεια ζωής τους στη φύση είναι 35 έως 50 χρόνια), ενώ ακολούθησε ο θάνατος του 12χρονου της Μπέλι το 2019. Ακολούθησε δημόσια κατακραυγή που οδήγησε τη Lotte να δεσμευτεί ότι θα απελευθερώσει την Μπέλα αμέσως μετά τον δεύτερο θάνατο και πάλι το 2021. Όμως οι προσπάθειες αυτές έχουν επανειλημμένα σταματήσει, για λόγους όπως η πανδημία του Κόβιντ. Όταν η Guardian επισκέφθηκε το ενυδρείο, η Μπέλα εθεάθη να εναλλάσσεται μεταξύ άσκοπης περιστροφής και ακίνητης πλεύσης μέσα στο ενυδρείο των 1.224 τόνων. Οι φάλαινες μπορούν να φτάσουν σε μήκος τα 5,5 μέτρα, αλλά το ενυδρείο έχει βάθος μόλις 7 μέτρα. Η Δρ Βαλέρια Βεργκάρα, συνδιευθύντρια του προγράμματος έρευνας κητωδών του Raincoast Conservation Foundation, δήλωσε ότι οι φάλαινες μπελούγκα είναι εξαιρετικά έξυπνες και κοινωνικές. “Συνεργάζονται μεταξύ τους σε σημείο να βοηθούν ο ένας τον άλλον να μεγαλώσει τα μικρά τους”, είπε.

