Κέιτ Μπλάνσετ μεσαία τάξη: Η δήλωση της ηθοποιού που προκάλεσε αντιδράσεις

Μία δήλωση της Κέιτ Μπλάνσετ, κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου στο Φεστιβάλ Καννών προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στους θαυμαστές της. Η 55χρονη Αυστραλή ηθοποιός είναι μια από τις πιο συμπαθείς, στο κοινό, προσωπικότητες, ενώ κέρδισε τις εντυπώσεις με την κίνηση που έκανε να εμφανιστεί στο κόκκινο χαλί του φεστιβάλ, ντυμένη στα χρώματα της Παλαιστίνης. Ωστόσο, μια της δήλωση έκανε τους θαυμαστές της να απορήσουν, αφού η ίδια συμπεριέλαβε τον εαυτό της στη «μεσαία τάξη», παρά την περιουσία της που ανέρχεται στα 95 εκατ. δολάρια.

Cate Blanchett baffles fans at Cannes Film Festival as she says she is ‘middle class’ despite $95million net worth and vast property portfolio https://t.co/leDuK2Bi5Y

Την ώρα που συζητούσε για τους πρόσφυγες κινηματογραφιστές και τις ευκαιρίες που θα έπρεπε να τους δοθούν για να πουν τις ιστορίες τους, η ηθοποιός δήλωσε: «Είμαι λευκή, είμαι προνομιούχα, είμαι μεσαία τάξη και νομίζω ότι κάποιος μπορεί να με κατηγορήσει ότι έχω λίγο το σύμπλεγμα του λευκού σωτήρα».

Όπως ήταν αναμενόμενο, πολλοί απόρησαν με την ατάκα «μεσαία τάξη», όταν η καθαρή της περιουσία είναι τόσο μεγάλη και διατηρεί ήδη πολλά ακίνητα. Τα σχόλια στο Twitter διαδέχτηκαν το ένα το άλλο, με το κοινό να αντιδρά, λέγοντάς της ότι έχει περιουσία 95 εκατ. δολαρίων: «Αυτό είναι τρελό», «τελικά τι θεωρείτε μεσαία τάξη;». Κάποιος άλλος πρόσθεσε: «Η Κέιτ Μπλάνσετ που θεωρεί τον εαυτό της μεσαία τάξη, με κάνει να θέλω να βάλω τα κλάματα από τα γέλια». Ωστόσο, αν και το κοινό δεν φάνηκε να εγκρίνει τη δήλωσή της, κάποιοι επισήμαναν πως η ηθοποιός χρησιμοποιεί το όρο σε ένα βρετανικό πλαίσιο, όπου η τάξη είναι συνδεδεμένη με την κληρονομιά και την οικογένεια κι όχι την περιουσία.

Why did people get so upset when Cate Blanchett said she’s ‘middle class’? She might have a high net worth, but she was clearly talking about her social status as someone who isn’t royalty and her upbringing.

— xamantha (@xncepike) May 22, 2024