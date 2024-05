Κασσελάκης – Ευρωεκλογές 2024: «Ας μην περιμένει τηλέφωνο ο Ν. Ανδρουλάκης»

Ο Στέφανος Κασσελάκης απέκλεισε τη συνεργασία με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Όπως τόνισε, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτή τη στιγμή «το μόνο φυσικό σπίτι» του προοδευτικού κέντρου. Σημείωσε, επίσης, ότι οι δομές του κόμματος θα ανοίξουν διάπλατα στο συνέδριο και αναγνώρισε ότι αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να επιστρέψει στο Μαξίμου. Στη συνέντευξη που παραχώρησε στο Αttica TV την Τρίτη (21/05), ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ρωτήθηκε: «Να μην περιμένει τηλέφωνο ο Νίκος Ανδρουλάκης;». «Προφανώς και όχι», απάντησε. «Πριν από ένα χρόνο του είχε ξινίσει ο Τσίπρας, τώρα του φταίω εγώ. Να μας πει τι θέλει. Να είναι πρωθυπουργός; Ας προσπαθήσει να πάει καλά στις εκλογές», συμπλήρωσε.

«Εμείς θα προχωρήσουμε στη δημοκρατική παράταξη που έχει ανάγκη ο τόπος. Θα προσκαλέσω στελέχη του, πρώην υπουργούς», συμπλήρωσε, σημειώνοντας ότι οι γονείς του υποστήριζαν το «Παπανδρεϊκό ΠΑΣΟΚ» και ότι ο παππούς του το ΚΚΕ. «Στο ΠΑΣΟΚ όντως υπάρχει κομμάτι προοδευτικό. Υπάρχει ένα άλλο κομμάτι που είναι πηγή ανθρώπινου δυναμικού για τον Κυριάκο Μητσοτάκη», δήλωσε ο Στέφανος Κασσελάκης. «Δεν θα αλλάξω τη φιλοσοφία μας. Αλλά υπάρχει μεγάλη επικάλυψη με ένα κομμάτι του ΠΑΣΟΚ. Υπάρχουν στελέχη που τα χνώτα μας ταιριάζουν και θα τα προκαλέσω», συμπλήρωσε.

Αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να ανοίξει την πόρτα του Μαξίμου

Ερωτηθείς τι συνιστά αποτυχία και τι επιτυχία στις ευρωεκλογές 2024, ο Στέφανος Κασσελάκης απάντησε ότι οι πολίτες έχουν την ευκαιρία να φτιάξουν μια ισχυρή αντιπολίτευση και συμπλήρωσε ότι αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να ανοίξει την πόρτα του Μαξίμου. «Αποτυχία είναι να αλλάξω αυτό που είμαι, να προδώσω τον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ που εναποθέτει τις ελπίδες στο κίνημα που χτίζουμε για να κερδίσω μερικές ψήφους, στέλνοντας λάθος μήνυμα, χειραγωγώντας την κοινή γνώμη», είπε αρχικά.

«Επιτυχία είναι να φέρουμε έναν φρέσκο αέρα. Δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να ανοίξουμε την πόρτα του Μαξίμου, αλλά μπορούμε να ανοίξουμε ένα παράθυρο και να μπει φρέσκος αέρας στην κυβερνησιμότητα της χώρας. Είναι στα χέρια του κόσμου να χτίσει ισχυρή αντιπολίτευση», συμπλήρωσε. «Είμαστε πολύ κοντά σε ένα ποσοστό που θα αφήσει την Ελλάδα έκθαμβη», συμπλήρωσε και πρόσθεσε ότι «θα ανοίξει η πόρτα» και σε πρώην συντρόφους που μπορεί να έχουν απογοητευτεί, διευκρινίζοντας ότι δεν αναφέρεται στους βουλευτές της Νέας Αριστεράς.

Ο Στέφαννος Κασσελάκης για τη Νέα Αριστερά

Ο Στέφανος Κασσελάκης δήλωσε ότι σέβεται πάρα πολύ την κοινοβουλευτική ομάδα της Πλεύσης Ελευθερίας και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. «Φιλοσοφικά έχω μεγάλη ευθυγράμμιση. Διαφωνώ πλήρως για τις Πρέσπες, αλλά φιλοσοφικά, πολιτισμικά, έχουν πολύ καλή ομάδα. Μακάρι να συνεργαστούμε για το καλό της χώρας», δήλωσε. Όταν ρωτήθηκε για τη Νέα Αριστερά, απάντησε: «Δεν ξέρω για ποιο λόγο υπάρχει τόσο μίσος από πάρα πολλούς στο πρόσωπο μου. Δεν είμαι εγώ που από την πρώτη εβδομάδα έπιασα στασίδι στα κανάλια να κατηγορώ τον νεοεκλεγέντα πρόεδρο. Δεν είμαι εγώ που έκανα λευκή απεργία στο κοινοβουλευτικό έργο. Δεν θεωρώ ότι η Αριστερά ξεκινά με κλεμμένες έδρες, δεν συνάδει με τη φιλοσοφία της Αριστεράς».

«Θα ανοίξουν διάπλατα οι δομές του ΣΥΡΙΖΑ»

Στο καταστατικό συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ μετά τις ευρωεκλογές, «οι δομές του κόμματος θα ανοίξουν διάπλατα», δήλωσε ο Στέφανος Κασσελάκης. «Θα μπορούν όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στην παραγωγή πολιτικής και να μπουν ενεργά στον ΣΥΡΙΖΑ», συμπλήρωσε. «Δεν θα αλλάξουμε ποτέ το όνομα ΣΥΡΙΖΑ», τόνισε σε άλλο σημείο της συνέντευξης. «Δεν λογοδοτεί κανείς, μιλάμε για τη χώρα της ατιμωρησίας», τόνισε ασκώντας κριτική στην κυβέρνηση και διερωτήθηκε αν «υπάρχει γραμμή να μην αναφέρεται η λέξη Τέμπη στα κανάλια προεκλογικά. Δήλωσε ότι έχει παράπονο προσωπικά από τα ΜΜΕ, απαντώντας σε σχετική ερώτηση.

Ο Στέφανος Κασσελάκης σχολίασε με δηκτικό τρόπο την επιστολή του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, για την ακρίβεια. «Η πρώτη σκέψη μου ήταν ότι θα ανέφερε “Dear Ursula please explain to us why greek feta is more expensive in Belgium than in Greece”. Μα είμαστε στα καλά μας; Δεν λειτουργεί σωστά η ελεύθερη αγορά στην Ελλάδα. Έλεγε προεκλογικά ότι η ακρίβεια είναι εισαγόμενη. Είναι πολιτική επιλογή», υπογράμμισε.

Για την τραγωδία στα Τέμπη, αναφέρθηκε και στα όσα είχε πει ο πρωθυπουργός στη Βουλή. «Είπε ότι αν δεν είχε κάνει λάθος ο σταθμάρχης θα ζούσαν αυτά τα παιδιά. Με την ίδια ακριβώς λογική, αν δεν είχε αμελήσει τις έγγραφες προειδοποιήσεις επί δύο χρόνια ο Κώστας Καραμανλής, θα ζούσαν τα παιδιά αυτή τη στιγμή. Έχει άλλη ευθύνη ο Κώστας Καραμανλής από τον σταθμάρχη;».

Ο Μητσοτάκης ανοίγει μια κερκόπορτα

Μιλώντας για τα ελληνοτουρκικά και την Αλβανία, ο Στέφανος Κασσελάκης σχολίασε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης «ανοίγει μία κερκόπορτα». «Επιτρέπουμε μια κομματική εκδήλωση του Ράμα και μιλάμε για ιδιωτική επίσκεψη. Θα επιτρέψουμε μια κομματική εκδήλωση του Ερντογάν στη Θράκη και θα πούμε για ιδιωτική επίσκεψη;», διερωτήθηκε και τόνισε ότι οι προκλήσεις πρέπει να έχουν ανάλογη απάντηση. Σχετικά με τον πόλεμο στη Γάζα, τόνισε ότι «δεν μπορούμε να αφήνουμε το Ισραήλ να προχωρά βάναυσα, να δολοφονεί γυναίκες και παιδιά» και τάχθηκε ξανά υπέρ της λύσης των δύο κρατών.

Δήλωσε υπέρ του ευρωστρατού και αναφερόμενος στα εξοπλιστικά σχολίασε ότι «η Αμερική δεν ανταμείβει τον κόσμο επειδή είναι καλά παιδιά, κάνει μπίζνα». Χαρακτήρισε «λάθος και ανήθικο» αυτό που συμβαίνει με τις τράπεζες αυτή τη στιγμή, σημειώνοντας ότι «έχουμε ζημιωθεί 40 δισεκατομμύρια» για την ανακεφαλαίωσή τους. Τέλος, ρωτήθηκε αν θα ήταν καλό για την Ελλάδα να πάει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Κομισιόν και αν επρόκειτο ο επόμενος πρόεδρος να είναι κεντροδεξιός, αν θα προτιμούσε να είναι Έλληνας ή από το Λουξεμβούργο.

«Να είναι Έλληνας, ναι. Το πρόβλημα μου δεν είναι τόσο με το ον του Μητσοτάκη- έχω κι εκεί ενδοιασμούς για την αλαζονεία και τη χειραγώγηση. Το πρόβλημά μου είναι με τη στυγνή νεοφιλελεύθερη πολιτική που εφαρμόζει που δημιουργεί τεράστιες ανισότητες», απάντησε. «Δεν έχω πρόβλημα τόσο με τον άνθρωπο», σημείωσε, αλλά συμπλήρωσε: «η πολιτική που εφαρμόζει εγχώρια είναι άκρως προβληματική, άδικη και απάνθρωπη σε μεγάλο βαθμό».