Πτήση Λονδίνο – Σιγκαπούρη αναταράξεις: «Έτρεχε αίμα από τα αυτιά τους»

Είκοσι άτομα που ταξίδευαν στην πτήση της Singapore Airlines, η οποία έπεσε σε αναταράξεις χθες Τρίτη, νοσηλεύονται στην μονάδα εντατικής θεραπείας σε νοσοκομεία της πρωτεύουσας της Ταϊλάνδης, ανακοίνωσαν σήμερα τα ιδρύματα αυτά. Οι ασθενείς από την Αυστραλία, τη Βρετανία, το Χονγκ Κονγκ, τη Μαλαισία, τη Νέα Ζηλανδία, τη Σιγκαπούρη και τις Φιλιππίνες βρίσκονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας στα νοσοκομεία Samitivej Srinakarin και Samitivej Sukhumvit. Οι υπόλοιποι επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος της πτήσης SQ321 της Singapore Airlines προσγειώθηκαν σήμερα στην Σιγκαπούρη, μία ημέρα αφού το αεροσκάφος έπεσε σε ακραίες αναταράξεις που προκάλεσαν τον θάνατο ενός βρετανού επιβάτη και τον σοβαρό τραυματισμό πολλών συνεπιβατών. Το αεροσκάφος πραγματοποίησε επείγουσα προσγείωση στην Μπανγκόκ και ο διευθύνων σύμβουλος της αεροπορικής εταιρείας ζήτησε συγγνώμη. Το περιστατικό συνέβη χθες δέκα ώρες μετά την απογείωση του αεροσκάφους, ενός Boeing 777, την ώρα που πετούσε σε ύψος 11.000 μέτρων επάνω από την Μιανμάρ, όταν αιφνιδιαστικά άρχισε να ανεβαίνει και να κάνει βουτιές βίαια και επανειλημμένως. Σύμφωνα με επιβάτη, οι άνθρωποι εντός της καμπίνας εκτινάχθηκαν με τέτοια βιαιότητα που το κεφάλι τους χτύπησε στο ταβάνι.

Δεκάδες άνθρωποι υπέστησαν σοβαρά τραύματα στο κεφάλι. Φωτογραφίες από το εσωτερικό του αεροσκάφους δείχνουν μία καμπίνα σπαρμένη με τρόφιμα, μπουκάλια και αποσκευές, ενώ οι μάσκες του οξυγόνου κρέμονται από το ταβάνι. Η Singapore Airlines «λυπάται πολύ για την τραυματική εμπειρία» που έζησαν οι επιβαίνοντες, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος Γκο Τσουν Φονγκ. «Θέλω να εκφράσω τα πιο ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους αγαπημένους του ανθρώπου που έχασε την ζωή του», αναφέρει σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα. Το αεροσκάφος που μετέφερε 211 επιβάτες και 18 μέλη πληρώματος πραγματοποίησε επείγουσα προσγείωση στο αεροδρόμιο της Μπανγκόκ, όπου οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στα ασθενοφόρα που περίμεναν στην πίστα. Ενας Βρετανός 73 ετών πέθανε και, σύμφωνα με το νοσοκομείο της Μπανγκόκ όπου μεταφέρθηκαν οι τραυματίες, νοσηλεύονται 71 άνθρωποι, ανάμεσά τους 6 σε σοβαρή κατάσταση. Σύμφωνα με το αεροδρόμιο της πρωτεύουσας, 83 άνθρωποι τραυματίσθηκαν.

Aftermath of Singapore Airlines flight 321 from London to Singapore which had to divert to Bangkok due to severe turbulence. One death passenger and several injured. Blood everywhere, destroyed cabin. #singaporeairlines #sq321 pic.twitter.com/C2FgrVt9yv

