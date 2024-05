Δημοπρασίες 2024 φτερό πτηνού «Huia»: Το ακριβότερο του κόσμου

Το τελευταίο φτερό του εξαφανισμένου πλέον πτηνού «Huia» της Νέας Ζηλανδίας, πουλήθηκε σε τιμή «ρεκόρ», φτάνοντας στα 26.191,95 ευρώ σε δημοπρασία. Το φτερό, αρχικά αναμενόταν να φτάσει τα 3.000 δολάρια (2.765,11 ευρώ), έσπασε το προηγούμενο ρεκόρ, που ήταν για ένα φτερό του ίδιου είδους, κατά 450%, δήλωσε ο Οίκος Δημοπρασιών Webb’s. Το πουλί «huia», μέλος της οικογένειας των ουροφόρων πτηνών, ήταν ιερό για τους Μαορί. Τα φτερά τους κοσμούσαν συχνά τα καλύμματα που φορούσαν στο κεφάλι τους οι αρχηγοί της φυλής και οι οικογένειές τους, σύμφωνα με το BBC. Η τελευταία φορά που εντοπίστηκε ήταν το 1907, αλλά ανεπιβεβαίωτες πηγές αναφέρθηκαν 20-30 χρόνια μετά, σύμφωνα με το Μουσείο της Νέας Ζηλανδίας.

Ήταν γνωστό για το όμορφο φτέρωμά του, το οποίο διακρίνεται για τη λευκή του ουρά. Όπως δήλωσε ο Λι Μόρις, του οίκου δημοπρασιών Webb’s Auction House, που εδρεύει στο Όκλαντ: «Το σπάνιο φτερό του χούια είναι ένα ωραίο στοιχείο από την φυσική ιστορία της περιοχής Αοτεαρόα (στη Νέα Ζηλανδία) και μας υπενθυμίζει πόσο εύθραυστο είναι το οικοσύστημα». Το φτερό έχει καταχωρηθεί ως taonga tūturu στο πλαίσιο ενός συστήματος προστασίας των αντικειμένων που κατασκευάζονται από τους Μαορί. Μόνο οι συλλέκτες που είχαν άδεια είχαν τη δυνατότητα να το αγοράσουν και δεν μπορεί να φύγει από τη χώρα χωρίς άδεια από το Υπουργείο Πολιτισμού και Κληρονομιάς.

A single feather of the now-extinct New Zealand huia bird has set a world record after being sold for Ksh3.7 million (NZD$46,521.50 $28,417, £22,409) at an auction. Read More https://t.co/NeEw1Y1ARR #PDNews #PDSiasa pic.twitter.com/xqPwzYRvNU

— PEOPLE DAILY (@PeopleDailyKe) May 22, 2024

Αριθμός ρεκόρ ανθρώπων που βλέπουν πως να γίνουν εγγεγραμμένοι συλλέκτες

Το υψηλό ενδιαφέρον και ο ενθουσιασμός από τους Νεοζηλανδούς βοήθησαν επίσης στην αύξηση της τιμής, σύμφωνα με την κ. Morris. «Έχουμε έναν αριθμό ρεκόρ ανθρώπων που βλέπουν πώς να γίνουν εγγεγραμμένοι συλλέκτες», λέει. «Στη Νέα Ζηλανδία, νοιαζόμαστε τόσο πολύ για τη φροντίδα της γης, του περιβάλλοντος και της χλωρίδας και πανίδας μας. Και νομίζω ότι ίσως επειδή αυτό το πουλί έχει εξαφανιστεί, θα κοιτούσαμε άλλα πουλιά στη Νέα Ζηλανδία και θα λέγαμε, δεν θέλουμε να συμβεί ξανά αυτό», προσθέτει. Το είδος έγινε στόχος για συλλέκτες και εμπόρους μόδας για να κοσμήσει τα καπέλα του «καλού κόσμου» στη Νέα Ζηλανδία, γεγονός που οδήγησε στην εξαφάνισή του. Οι Νεοζηλανδοί θεωρούσαν τα κοσμήματα με φτερά χούια ως σύμβολο κοινωνικής ισχύος, ενώ συνήθιζαν να έχουν στα σπίτια τους βαλσαμωμένα τα πτηνά αυτά.