Σωματείο Παιδική Χαρά: Έκκληση για βοήθεια στον μικρό Άγγελο που έχει διαγνωστεί με οστεοσάρκωμα

Έκκληση στήριξης σε ένα παιδί που δίνει τη δική του καθημερινή «μάχη» με το οστεοσάρκωμα απευθύνει το σωματείο Παιδική Χαρά.

Πιο αναλυτικά, ο Άγγελος από τον Πειραιά, τον Νοέμβριο του 2022, κατά τη διάρκεια του μαθήματος της γυμναστικής, άκουσε ένα «κρακ» που προήλθε από το χέρι του και άρχισε να πονάει σε αφόρητο βαθμό. Έτσι, η μητέρα του τον μετέφερε στο νοσοκομείο Αγλαΐα Κυριακού για να δουν οι γιατροί τι συνέβη. Εντός των επόμενων δύο μηνών, πραγματοποίησε πολλές επισκέψεις στο νοσοκομείο και, καθώς το χέρι του Άγγελου πρηζόταν και η κατάστασή του χειροτέρευε, έκανε αξονική και βιοψία και διαγνώστηκε με οστεοσάρκωμα. Σε συνέχεια αυτού, νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο Ελπίδα, όπου και έκανε θεραπεία, ενώ, στους επόμενους μήνες, η κατάσταση της υγείας του δεν βελτιώθηκε και κρίθηκε αναγκαίος ο ακρωτηριασμός του δεξιού χεριού για να μπορέσει να επιβιώσει, με την επέμβαση να πραγματοποιείται στις 26 Απριλίου 2023.

Στις απεικονίσεις του Ιανουαρίου του 2024 βρέθηκε πως έχει μεταστάσεις στους πνεύμονες και η κατάσταση του παιδιού κρίθηκε επείγουσα και χρειάστηκε επέμβαση στον πνεύμονα για να αφαιρεθούν τρεις επικίνδυνες μάζες και να καταφέρει να επιβιώσει. Όταν ανάρρωσε, συνέχισε τις χημειοθεραπείες και τώρα βρίσκεται πάλι σε δύσκολη κατάσταση καθώς έβγαλε νέα μάζα, σε συνδυασμό με αυτές που ήδη είχε. Από δω και πέρα, ο Άγγελος αναμένεται να υποβληθεί σε επεμβάσεις και χημειοθεραπείες, με την ελπίδα πως θα καταφέρει να ξεπεράσει το οστεοσάρκωμα. Καθώς όμως, έχει ακόμα δρόμο μπροστά του, ενώ έχουν προηγηθεί δύο χρόνια σε νοσοκομεία, η μητέρα του Γιάννη, που είναι συνεχώς στο πλευρό του, αδυνατώντας να ανταποκριθεί στα αυξημένα έξοδα ως μονογονέας χωρίς δουλειά, ζητά, μέσω του σωματείου Παιδική Χαρά, τη στήριξη του κόσμου, καθώς ακόμα και η πιο μικρή δωρεά είναι σημαντική για να καταφέρει ο γιος της να «νικήσει» αυτήν τη μορφή καρκίνου.

Όποιος μπορεί και επιθυμεί να βοηθήσει, μπορεί να χρησιμοποιήσει τον παρακάτω λογαριασμό, που δημιουργήθηκε για αυτόν τον σκοπό.

ALPHA BANK

IBAN: GR9401407010701002002029468

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ

Σημειώνεται πως, όταν προβείτε στην κατάθεση, καλείστε να γράψετε ως αιτιολογία τη λέξη «ΔΩΡΕΑ ΑΠΟ…» και το ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΑΣ, καθώς το καταθετήριο αποτελεί την απόδειξη της δωρεάς σας και σε αυτό, θα πρέπει να αναγράφεται το όνομα του δωρητή.

PayPal: https://www.paypal.com/paypalme/childshappiness

Για κατάθεση από εξωτερικό

IBAN: GR9401407010701002002029468

BENEFICIAR: CHILD ́ S HAPPINESS

BIC: CRBAGRAA

BRAND’S NAME: 701

ADDRESS: Egnatias 2, 54626, Thessaloniki

REFERENCE: Donation by + your full name