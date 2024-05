Γυναίκα διαιτητής Τελικός Κυπέλλου 2024: Ποια είναι η Γαλλίδα Στεφανί Φραπάρ

Η Στεφανί Φραπάρ θα είναι η πρώτη γυναίκα διαιτητής που θα σφυρίξει σε τελικό Κυπέλλου Ελλάδος. Πιο συγκεκριμένα, επιβεβαιώθηκε χτες η πληροφορία που ήθελε τη 41χρονη Γαλλίδα να είναι η εκλεκτή για τον φετινό τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, όπως αποφάσισε η ΕΠΟ ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Άρη, το Σάββατο 25 Μάϊου. Η Φραπάρ ανήκει στην πρώτη κατηγορία της UEFA και πρόκειται για μία από τις κορυφαίες σφυρίχτρες στα ευρωπαϊκά γήπεδα, έχοντας διευθύνει πολλά παιχνίδια στο υψηλότερο επίπεδο, ακόμα και στο Champions League. Γεννημένη στις 14 Δεκεμβρίου το 1983 και μεγαλωμένη στο Herblay-sur-Seine, στη βόρεια Γαλλία η αγάπη της για το ποδόσφαιρο και τη διαιτησία άρχισε από πολύ νωρίς.

Major milestone.

France’s Stephanie Frappart, 38, became the first woman to take charge of a men’s World Cup game, working with two women assistant referees in the match between Costa Rica and Germany pic.twitter.com/aeiMRUMTGv

