Καθηγήτρια έκανε σεξ με ανήλικο: Καταδικάστηκε σε 13 χρόνια φυλάκιση

Σε ποινή φυλάκισης 13 ετών καταδικάστηκε η παντρεμένη καθηγήτρια Χέδερ Χέιρ στις ΗΠΑ επειδή έκανε σεξ 30 φορές με έναν 17χρονο μαθητή, με μια από τις συνευρέσεις να γίνεται ενώ ήταν σε ταξίδι με τους υπόλοιπους συμμαθητές του στην Ουάσινγκτον. Η Χέιρ δίδασκε Οικιακή Οικονομία στο λύκειο Bryant στο Αρκάνσας όπου συνάντησε τον ανήλικο. Η ίδια, μάλιστα, το 2020 είχε γίνει γνωστή στις ΗΠΑ όταν μαθητές της την αποχαιρέτησαν στην εκπομπή Good Morning America, αφού τα μαθήματα ακυρώθηκαν λόγω πανδημίας.

Σύμφωνα με τον εισαγγελέα, ο 17χρονος J.R. είπε στην αστυνομία ότι συνάντησε την Χέιρ την πρώτη ημέρα της τελευταίας του χρονιάς στο Λύκειο, το φθινόπωρο του 2021. «Η Χέιρ ξεκίνησε με κατ΄ιδίαν συναντήσεις συμβουλευτικής πριν να του δώσει το τηλέφωνό της και να ξεκινήσουν επαφές μέσω Instagram και Snapchat. Κάποια στιγμή του είπε ότι ονειρευόταν να κάνει σεξ» συμπλήρωσε ο εισαγγελέας.

Heather Hare, an Arkansas high school teacher, formerly celebrated on Good Morning America in 2020, has recently pleaded guilty to a disturbing crime involving the transportation of a minor across state lines for unlawful sexual activity.👇https://t.co/aiyGV23yAP pic.twitter.com/dKBpktBG7z

— True Crime Avenue (@Welovetruecrime) January 26, 2024