Σύλληψη Τούρκου Αμπελόκηποι: Αναμένεται η έκδοση του στην γειτονική χώρα

Στον Κορυδαλλό κρατείται προσωρινά ο 29χρονος Τούρκος υπήκοος, Ramazan Baygara, ο οποίος συνελήφθη της Παρασκευή 10 Μαΐου ύστερα από 14 εντάλματα σύλληψης που είχαν εκδοθεί εις βάρος του από την γειτονική χώρα. Ο «εγκέφαλος» της εγκληματικής οργάνωσης Bayğaralar, δραστηριοποιούνταν κυρίως στην περιοχή των Αδάνων και φέρεται να είναι υπεύθυνος για διακίνηση ναρκωτικών και όπλων ενώ είναι κατηγορούμενος και για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Όπως ανέφεραν πληροφορίες, το όνομα της οργάνωσης προέρχεται από το επίθετό του και ο ιδρυτής της ήταν ο αδερφός του. Όταν εκείνος δολοφονήθηκε σε ηλικία 36 ετών, τα ηνία της οργάνωσης ανέλαβε ο 29χρονος Ramazan.

Στελέχη των μυστικών υπηρεσιών της χώρας μας, κατάφεραν, μετά από έρευνα μηνών, να τον εντοπίσουν και να τον θέσουν υπό παρακολούθηση μέχρι τη στιγμή της σύλληψής του. Οι εισαγγελικές Αρχές αναμένεται να αποφασίσουν για την έκδοση του, αφού λάβουν την σχετική ενημέρωση από την τουρκική Ιντερπόλ. Ωστόσο, σύμφωνα με κάποια τουρκικά μέσα, η έκδοση του είναι πιθανό να γίνει την Παρασκευή. Η σύλληψη του ήρθε μετά από μυστική έρευνα της ΕΥΠ, στελέχη της οποίας τον είχαν θέσει υπό παρακολούθηση περιμένοντας την έκδοση της ερυθράς αγγελίας. Όταν εκδόθηκε ερυθρά αγγελία, οι μυστικοί πράκτορες, ενημέρωσαν την ΕΛ.ΑΣ και έτσι ακολούθησε η σύλληψή του, στη μέση του δρόμου, στη περιοχή των Αμπελόκηπων, την Παρασκευή (10/5).

Ramazan Baygara, the 29-year-old leader of a criminal organization in #Adana, Turkey, was arrested in #Athens after a Red Notice had been published by #Interpol at the request of Turkey.

The criminal organization known as ‘Baygaralar’ committed 7 murders throughout Adana. pic.twitter.com/dMmsyUxYXF

