Πούτιν Κίνα – επίσκεψη: Την ξεκάθαρη στήριξη της χώρας φέρεται να ζητάει ο Πρόεδρος της Ρωσίας

Η Ρωσία και η Κίνα έχουν διατηρήσει αρκετά καλούς δεσμούς όσον αφορά στις οικονομικές και εμπορικές τους συναλλαγές, κάτι που έχει αποδειχθεί «σωτήριο» για τη Ρωσία, ειδικά μετά την επιβολή αυστηρών κυρώσεων από τη Δύση, λόγω της εισβολής της στην Ουκρανία. Μάλιστα, για αύριο Πέμπτη 16 Μαΐου έχει προγραμματιστεί επίσκεψη του προέδρου Πούτιν στο Πεκίνο η οποία είναι και η πρώτη ύστερα από την επανεκλογή του στο Κρεμλίνο και η δεύτερη σε λίγο περισσότερο από έξι μήνες. Σε συνέντευξη που δημοσίευσε κινεζικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα (Xinhua), ο Βλάντιμιρ Πούτιν χαιρέτισε την «ειλικρινή επιθυμία» του Πεκίνου να εργαστεί για την επίλυση της ουκρανικής κρίσης. «Χαιρετίζουμε την προσέγγιση που έχει υιοθετηθεί από την Κίνα για την επίλυση της κρίσης στην Ουκρανία»

Ο Ρώσος Πρόεδρος ευελπιστεί να εξασφαλίσει μία πιο ξεκάθαρη υποστήριξη του Σι Τζινπίνγκ όσον αφορά στον πόλεμο στην Ουκρανία, καθώς η Κίνα έχει δείξει μία πιο ουδέτερη στάση μέχρι στιγμής, παρόλο που ενισχύει οικονομικά την Ρωσία. Το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών επιβεβαίωσε χθες, Τρίτη, το ταξίδι του Πούτιν, λέγοντας ότι οι δύο πρόεδροι θα ανταλλάξουν απόψεις για τους δεσμούς και «διεθνή και περιφερειακά ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος». Εκτός από το Πεκίνο, ο Ρώσος πρόεδρος θα μεταβεί επίσης στην μεγαλούπολη Χαρμπίν, στη βορειοανατολική Κίνα, για να συμμετέχει στο φόρουμ για το εμπόριο και τις επενδύσεις.

