Απόδραση Γαλλία: Ανθρωποκυνηγητό για τη «Μύγα», τον δραπέτη από τη φονική ενέδρα στη Νορμανδία

Εκατοντάδες αστυνομικοί στη Γαλλία έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του βαρυποινίτη Μοχάμεντ Άμρα και των συνεργών του, που τον βοήθησαν να δραπετεύσει με κινηματογραφικό τρόπο από κλούβα της αστυνομίας που τον μετέφερε σε φυλακή. Δύο αστυνομικοί σκοτώθηκαν και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν σοβαρά στη διάρκεια της ενέδρας τη στιγμή που η κλούβα ήταν σταματημένη σε σταθμό διοδίων μεταξύ των πόλεων Ρουέν και Εβρέ στην Ινκαρβίλ της Νορμανδίας. Οι αστυνομικοί μετέφεραν τον 30χρονο βαρυποινίτη Μοχάμεντ Άμρα -γνωστό στη Γαλλία με το προσωνύμιο «La Mouche» («Μύγα»)- όταν δέχθηκαν καταιγισμό πυρών, σύμφωνα με το γραφείο του εισαγγελέα στο Παρίσι. Ο Γάλλος υπουργός Δικαιοσύνης, Ερίκ Ντιπόν Μορετί, είπε ότι ο ένας από τους δύο αστυνομικούς που σκοτώθηκαν, ηλικίας 34 ετών, αφήνει πίσω του την έγκυο γυναίκα του, ενώ ο άλλος, ένας 52χρονος, ήταν πατέρας δύο παιδιών. Δύο εκ των τραυματισμένων αστυνομικών νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Βίντεο κατέγραψε τη στιγμή που ένα μαύρο αυτοκίνητο εμβόλισε την κλούβα, ενώ σε άλλες εικόνες διακρίνονται δύο ένοπλοι να περιπολούν κοντά στον σταθμό διοδίων στον αυτοκινητόδρομο Α154.

Τέσσερις ένοπλοι χρησιμοποίησαν δύο οχήματα κατά την επίθεση στην κλούβα της αστυνομίας λίγο μετά τις 11 το πρωί ώρα Γαλλίας. «Άκουσα κάπου 30 με 40 πραγματικά δυνατούς πυροβολισμούς», δήλωσε ο Ιβόν Μπαρμπιέ, συνταξιούχος κτηνοτρόφος, ιδιοκτήτης παρακείμενου αγροκτήματος. «Αρχικά νομίσαμε ότι ίσως πρόκειται για ληστεία – κάτι που έχει ξανασυμβεί σε σταθμούς διοδίων, όταν προσπαθούν να κλέψουν χρήματα, αλλά δεν ήταν. Ήταν τέτοιοι οι κρότοι που δεν τολμήσαμε να βγούμε έξω φοβούμενοι μήπως μας πυροβολήσουν. Τι να έκαναν οι αστυνομικοί; Είχαν πιστόλια, ενώ οι άλλοι είχαν μεγάλα όπλα», είπε.

Ο Μοχάμεντ Άμρα είχε πρόσφατα καταδικαστεί σε 18μηνη φυλάκιση για διάρρηξη σε προάστιο του Εβρέ της βορειοδυτικής Γαλλίας, σύμφωνα με το BFM TV. Αστυνομικές πηγές είπαν πως ο δραπέτης ενεχόταν σε διεθνές κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών, ήταν ύποπτος σε υπόθεση απαγωγής και φόνου στη Μασσαλία και έχει σχέσεις με την πανίσχυρη συμμορία «Μαύροι» της γαλλικής μεγαλούπολης. Πηγή της φυλακής είπε στην εφημερίδα Le Parisien ότι ο Άμρα είχε προσπαθήσει προ ημερών να πριονίσει τα κάγκελα του κελιού του και στη συνέχεια τον έκλεισαν στην απομόνωση. Μετά από νέα αξιολόγηση κρίθηκε ύποπτος φυγής στην κατηγορία 3, που σημαίνει ότι χρειάζονταν περισσότεροι αστυνομικοί να τον συνοδεύσουν κατά τη μεταγωγή του από τη Ρουέν στην πόλη Εβρέ. Ο Ζεράλντ Νταρμανέν, υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, είπε ότι «αρκετές εκατοντάδες αστυνομικοί» αναζητούν τώρα τον δραπέτη και τους ένοπλους συνεργούς του.

CCTV footage shows the moment a police van was attacked in France with a convict reportedly nicknamed ‘The Fly’ escaping.

