Μπλίνκεν Κίεβο: Η Ρωσία «πρέπει να πληρώσει» για όσα κατέστρεψε στην Ουκρανία

Η Ρωσία «πρέπει να πληρώσει για την ανοικοδόμηση αυτών που ο Πούτιν κατέστρεψε» στην Ουκρανία, δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Άντονι Μπλίνκεν σε ομιλία του ενώπιον φοιτητών στο Κίεβο. «Αυτό απαιτεί το διεθνές δίκαιο και αυτό αξίζει ο ουκρανικός λαός» τόνισε δηλώνοντας ότι η Ουάσινγκτον έχει την «πρόθεση» να χρησιμοποιήσει για τον σκοπό αυτόν τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία που κατασχέθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. «Εργαζόμαστε από κοινού με τους εταίρους μας στην G7 (την Ομάδα των Επτά ισχυρότερων οικονομιών του πλανήτη) ώστε να χρησιμοποιηθούν τα δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για να αποκατασταθούν οι ζημιές που ο Πούτιν συνεχίζει να κάνει».

Οι επικεφαλής της αμερικανικής και ο Ντμίτρο Κουλέμπα γευμάτισαν νωρίτερα στο Κίεβο, σε μια πιτσαρία που άνοιξε ένας βετεράνος του πολέμου με τη Ρωσία. Η επίσκεψη-έκπληξη του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ στοχεύει να καθησυχάσει τη χώρα για τη στρατιωτική βοήθεια της Ουάσιγκτον. Ο Ντμίτρο Κουλέμπα υποδέχθηκε τον Μπλίνκεν στην είσοδο του καταστήματος κι έπειτα από έναν θερμό χαιρετισμό, οι δύο άνδρες πέρασαν περίπου 40 λεπτά στο εσωτερικό απολαμβάνοντας μία πίτσα, διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου στο σημείο.

«Πρέπει να πω ότι ως γνώστης της πίτσας, όπως είναι οι περισσότεροι Αμερικανοί, πιστεύω πως η πίτσα εδώ είναι εξαιρετική. Τη συστήνω ανεπιφύλακτα», δήλωσε ο Άντονι Μπλίνκεν. Κατά τη διάρκεια μιας προηγούμενης επίσκεψης στο Κίεβο, τον περασμένο Σεπτέμβριο, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ είχε καθίσει με τον Κουλέμπα σε ένα εστιατόριο McDonald’s, για να χαιρετίσουν την επιστροφή της αλυσίδας ταχυφαγείων στην Ουκρανία, μετά το κλείσιμό της που ακολούθησε τη ρωσική εισβολή τον Φεβρουάριο του 2022.

❗🇺🇸🤝🇺🇦 – Blinĸen and Kuleba try “Ukrainian” pizza at a restaurant founded by a war veteran.

We remind you that today US Secretary of State Antony Blinken, accompanied by Secret Service officers and Polish special forces, arrived in Kiev on an official visit. pic.twitter.com/gOeZTZeJjW

— 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) May 14, 2024