ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 2-0: Νικητές οι Θεσσαλονικείς με μόλις 1 βαθμό διαφορά στην τελική κατάταξη

Νικητής με 2-0 απέναντι στον Ολυμπιακό, αναδείχθηκε ο στον εξ αναβολής αγώνα για την 5η αγωνιστική των play off της Super League 1 και τον έθεσε ουσιαστικά εκτός μάχης στο πρωτάθλημα, μένοντας ο ίδιος «ζωντανός» για τον τίτλο. Λίγες μόνο ημέρες μετά το θρίαμβο στο Conference League, ο Ολυμπιακός… προσγειώθηκε στην ελληνική πραγματικότητα, αφού με πολλές αλλαγές στην ενδεκάδα του, δεν κατάφερε να αντισταθεί στον ΠΑΟΚ και οι Θεσσαλονικείς πανηγύρισαν μία σπουδαία νίκη που τους φέρνει σε απόσταση… βολής από την πρώτη θέση της βαθμολογίας των play off. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» σκόραρε με Τάισον, Ζίβκοβιτς και μείωσε τη διαφορά του από την ΑΕΚ στην κορυφή, στον ένα βαθμό, δύο αγωνιστικές πριν το φινάλε των play off. Από την άλλη πλευρά, οι Πειραιώτες έμειναν στο -5 από την Ένωση και στην 4η θέση.

Ο ΠΑΟΚ μπήκε δυνατά στο ματς και προσπάθησε να πιέσει τον Ολυμπιακό, αλλά είχε κακές επιλογές και ήταν οι Πειραιώτες που δημιούργησαν την πρώτη καλή φάση στο παιχνίδι, με τον Μασούρα να αστοχεί σε κεφαλιά μέσα στην περιοχή στο 9′. Ακολούθησε όμως μία τεράστια χαμένη ευκαιρία από τον ΠΑΟΚ, αφού στο 12′ ο Τόμας με τάκλιν πρόλαβε να βγάλει τον Κωνσταντέλια απέναντι από τον Τζολάκη, αλλά ο νεαρός εξτρέμ των γηπεδούχων άργησε υπερβολικά να εκτελέσει και κόπηκε από τον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού. Το γκολ ήρθε τελικά για τον «Δικέφαλο του Βορρά» στο 26′, με τον Τάισον να εκμεταλλεύεται ένα τυφλό γύρισμα του Ζίβκοβιτς και να πλασάρει λίγο μέσα από την περιοχή, για το 1-0 της ομάδας του στο ματς. Το γκολ άλλαξε την εικόνα του αγώνα, με τον Λουτσέσκου να δίνει μέτρα στους φιλοξενούμενους και να προσπαθεί να χτυπήσει στις αντεπιθέσεις, αλλά η ομάδα του δεν βρήκε τη φάση που έψαχνε για ένα δεύτερο γκολ. Οι Πειραιώτες από την πλευρά τους είχαν μόνο μία καλή ευκαιρία με κεφαλιά του Μαρτίνς που απέκρουσε ο Κοτάρσκι, για να μείνει το σκορ στο 1-0 στο ημίχρονο.

Το δεύτερο γκολ και η σύνθεση των ομάδων

Στο δεύτερο μέρος, κυριάρχησαν τα σκληρά μαρκαρίσματα στα πρώτα λεπτά και υπήρξαν αρκετές εντάσεις μεταξύ των παικτών, με τον ΠΑΟΚ να βρίσκει όμως ένα δεύτερο γκολ στην πρώτη του αντεπίθεση. Στο 65o λεπτό του αγώνα, ο Κωνσταντέλιας με φοβερή ντρίμπλα και κάθετη πάσα, έβγαλε τον Ζίβκοβιτς απέναντι από τον Τζολάκη και ο Σέρβος πλάσαρε εύκολα για το 2-0 της ομάδας του στο ματς. Το δεύτερο γκολ έβαλε ουσιαστικό τέλος στο ματς, αφού ο ΠΑΟΚ ήλεγξε στη συνέχεια το ρυθμό του αγώνα και ο Ολυμπιακός δεν έδειξε τη δυνατότητα να αντιδράσει, για να αλλάξει το αποτέλεσμα του ντέρμπι. Το μόνο που κατάφερε ήταν ένα… δοκάρι με τον Όρτα στις καθυστερήσεις του αγώνα, με δυνατό σουτ από τα όρια της περιοχής. Η ομάδα του Λουτσέσκου έφθασε έτσι σε μία σπουδαία νίκη, που τη διατηρεί στη μάχη για τον τίτλο, ενώ αφήνει ουσιαστικά εκτός τους Πειραιώτες, δύο αγωνιστικές πριν το φινάλε των paly off της Super League 1.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων διαφορφώθηκαν ως εξής: ΠΑΟΚ: Κοτάρσκι – Σάστρε, Κεντζιόρα, Κουλιεράκης, Μπάμπα – Μεϊτέ, Σβαμπ (80’ Οζντόεφ)– Κωνσταντέλιας (76’ Μουργκ), Τάισον, Α. Ζίβκοβιτς (75’ Ντεσπόντοφ)– Τόμας (59’ Σαμάτα)

Ολυμπιακός: Τζολάκης – Ροντινέι, Ρέτσος, Κάρμο, Κίνι (66’ Αποστολόπουλος)- Έσε, Τσικίνιο (74’ Καρβάλιο), Όρτα – Μασούρας (46’ Ποντένσε), Μαρτίνς (66’ Φορτούνης), Ναβάρο (46’ Ελ Κααμπί). Με τη νίκη του επί του Ολυμπιακού, ο ΠΑΟΚ μείωσε τη διαφορά του από την ΑΕΚ στον ένα βαθμό και έχει την ευκαιρία να πιέσει μέχρι τέλους την Ένωση για την κατάκτηση του τίτλου στη Super League 1.

Η τελική βαθμολογία

Δύο αγωνιστικές πριν το φινάλε των play off, ο «Δικέφαλος του Βορρά» βρέθηκε σε απόσταση… αναπνοής από την κορυφή, την ώρα που ο Ολυμπιακός έμεινε στο -5 από την Ένωση και έχει μόνο μαθηματικές ελπίδες για την πρώτη θέση. Η βαθμολογία στη Super League 1 έχει διαμορφωθεί με

1. AEK 75 βαθμοί

2. ΠΑΟΚ 74

3. Παναθηναϊκός 71

4. Ολυμπιακός 70

5. Άρης 52

6. Λαμία 45

Ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ έχουν μείνει ουσιαστικά μόνοι τους στη μάχη για την πρώτη θέση της Super League 1, αφού ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός υπολείπονται τεσσάρων και πέντε βαθμών από την Ένωση στην κορυφή. Οι δύο δικέφαλοι αντίθετα, έχουν ένα βαθμό διαφορά, δύο αγωνιστικές πριν το φινάλε της σεζόν, με την ΑΕΚ να έχει θεωρητικά πιο εύκολο πρόγραμμα, αλλά να χρειάζεται πια νίκη στην έδρα του Ολυμπιακού για να καθαρίσει το πρωτάθλημα. Ανοικτό είναι δε και το ενδεχόμενο της ισοβαθμίας, κατά την οποία θα ληφθούν υπόψιν τρία κριτήρια. Αρχικά μετράει το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε κάθε ομάδα στις μεταξύ τους αναμετρήσεις σε κανονική διάρκεια και πλέι οφ. Στη συνέχεια μετράει η διαφορά τερμάτων που έχει κάθε ομάδα στις αναμετρήσεις μεταξύ όσων ισοβαθμούν στην τελική κατάταξη των play off της Super League 1. Αν τα παραπάνω δεν δώσουν τη λύση, θα μετρήσει η κατάταξη των ομάδων που ισοβαθμούν, στο τέλος της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος και πριν τα play off.

Πάντως δίνει ένα ωραίο χρωμα στον αγώνα όταν ο εκφωνητής συμμετέχει και αυτός ως οπαδος #PAOKOLY pic.twitter.com/ebPQyZQGht — satyros (@satyros16) May 12, 2024

Οι δύο τελευταίες αγωνιστικές των πλέι οφ

9η αγωνιστική – Tετάρτη 15 Μαΐου

19:00 Ολυμπιακός – ΑΕΚ

19:00 ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός

19:00 Λαμία – Άρης

10η αγωνιστική – Κυριακή 19 Μαΐου

20:00 ΑΕΚ – Λαμία

20:00 Άρης – ΠΑΟΚ

20:00 Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός

Τι δήλωσε ο Κούγιας

Ο Κούγιας έριξε για μία ακόμη φορά βολές στην ΑΕΚ και υποστήριξε ότι η Ένωση δίνει φιλικούς αγώνες με Άρη και Λαμία στα play off, ενώ ο ΠΑΟΚ είναι «καθαρή ομάδα όπως και ο Ολυμπιακός». «Ο Άρης και η Λαμία λειτουργούν ως Δούρειοι Ίπποι: σακατεύουν τους παίκτες του Ολυμπιακού, του ΠΑΟΚ, του Παναθηναϊκού. Που χτύπησε ο Μπερνάρ; Κοιτάξτε την σύνθεση του Άρη κόντρα στην ΑΕΚ και με τους υπόλοιπους. Αυτή είναι η πραγματικότητα του ποδοσφαίρου δυστυχώς. Για αυτό είπα ότι ο ΠΑΟΚ δικαιούται, όπως και ο Ολυμπιακός, να υπερηφανεύεται ότι παίζει ένα κανονικό πρωτάθλημα σε αντίθεση με την ΑΕΚ που παίζει φιλικά παιχνίδια όταν παίζει με τη Λαμία και τον Άρη.

Ο ιδιοκτήτης του Ολυμπιακού δήλωσε ότι κόντρα σε αυτή την ΕΠΟ και κόντρα σε αυτή την κυβέρνηση θα κατακτήσει το Κύπελλο Ευρώπης. «Θα ήθελα να το ακούσω από τον Κύριο Σαββίδη και τον κύριο Γκαγκάτση. Το ποδόσφαιρο είναι ένα κοινωνικό αγαθό. Θα πρέπει να ξεβρωμίσει αυτή η κατάσταση, θα τους καλέσουμε και για μάρτυρες. Εν πάση περίπτωση, συγχαρητήρια στον ΠΑΟΚ, ας πάρει το πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ μια καθαρή ομάδα και όχι τα κατακάθια του ποδοσφαίρου».