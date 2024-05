Ράφα εισβολή: Συνεχίζονται οι επιθέσεις του Ισραήλ- Προειδοποιεί η Ουάσινγκτον

Συνεχίζουν ακατάπαυστα οι βομβαρδισμοί των ισραηλινών δυνάμεων στη Λωρίδα της Γάζας, ενώ ακόμη βρίσκονται στο τραπέζι οι διαπραγματεύσεις στο Κάιρο για την κατάπαυση του πυρός. Για πρώτη φορά απείλησε η Ουάσινγκτον να σταματήσει τις παραδόσεις όπλων και πυρομαχικών στο Ισραήλ, στην περίπτωση που το τελευταίο αποφασίσει να εκτελέσει χερσαία επιχείρηση στην Ράφα, στην οποία έχουν βρει καταφύγιο 1,5 εκατομμύριο Παλαιστίνιοι άμαχοι, εκτοπισμένοι λόγω του πολέμου. Λίγη ώρα μετά τα μεσάνυχτα, ομάδα του Γαλλικού Πρακτορείου μετέδωσε πως εξαπολύθηκαν πολλές ομοβροντίες του πυροβολικού στη Ράφα, στην περιοχή των κλειστών συνόρων της Λωρίδας της Γάζας με την Αίγυπτο. Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως προχώρησε επίσης σε αεροπορικούς βομβαρδισμούς εναντίον «θέσεων της Χαμάς» στο κεντρικό τμήμα του θυλάκου, που έχει υποστεί πελώρια καταστροφή έπειτα από επτά και πλέον μήνες πολέμου.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου απειλεί εδώ και καιρό ότι θα διατάξει χερσαία επίθεση ευρείας κλίμακας στη Ράφα, όπου κατ’ αυτόν κρύβονται οι «τελευταίες» μονάδες του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς. Στην Ουάσιγκτον, ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν παραδέχθηκε, κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο CNN, ότι «έχουν σκοτωθεί άμαχοι στη Γάζα εξαιτίας» των αμερικανικών βομβών και έθεσε —για πρώτη φορά— όρους στη συνέχιση της στρατιωτικής βοήθειας των ΗΠΑ στο Ισραήλ. «Αν μπουν στη Ράφα, δεν θα παραδώσω τα όπλα που χρησιμοποιούνται (…) εναντίον πόλεων», είπε ο κ. Μπάιντεν καθώς ο ισραηλινός στρατός ανέφερε πως προετοιμάζει «περιορισμένης» έκτασης επιχείρηση στη Ράφα, όπου ο ΟΗΕ φοβάται «λουτρό αίματος». Ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε, υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, πως την περασμένη εβδομάδα ανεστάλησαν οι παραδόσεις «1.800 βομβών 2.000 λιβρών (907 κιλών) και 1.700 βομβών 500 λιβρών (226 κιλών)» στον ισραηλινό στρατό.

America told Israel not to invade and they told us shut our mouths and send more money pic.twitter.com/qvz3uKXIR4

Nowhere is safe in Rafah

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανέπτυξαν άρματα μάχης στη Ράφα και κυρίευσαν το συνοριακό σημείο διέλευσης που συνδέει τη Λωρίδα της Γάζας με την Αίγυπτο, κλείνοντας έτσι τη σημαντικότερη πύλη εισόδου των οχηματοπομπών με ανθρωπιστική βοήθεια στην πολιορκημένη μικρή παλαιστινιακή περιοχή. Το άλλο σημείο διέλευσης κοντά στη Ράφα, το Κερέμ Σαλόμ, στα ισραηλινά σύνορα με τον παλαιστινιακό θύλακο, που έκλεισε την Κυριακή έπειτα από εκτοξεύσεις ρουκετών την ευθύνη για τις οποίες ανέλαβε η Χαμάς, έγινε ξανά στόχος ρουκετών λίγη ώρα αφού ξανάνοιξε, πάντα σύμφωνα με τον στρατό του Ισραήλ. Ισραηλινοί στρατιωτικοί συνέχισαν την Τετάρτη τις «στοχευμένες επιχειρήσεις» τους στην παλαιστινιακή πλευρά του σημείου διέλευσης, στην ανατολική Ράφα, στη βάση πληροφοριών για «τρομοκράτες που δρουν στον τομέα».

«Αδιάκοπα πυρά στα τυφλά του ισραηλινού πυροβολικού στην ανατολική και στην κεντρική Ράφα σκότωσαν και τραυμάτισαν πολλούς και έπληξαν τους ψηλότερους ορόφους πολυκατοικιών», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Άχμεντ Ραντουάν, στέλεχος της Πολιτικής Προστασίας στον θύλακο. «Φοβόμαστε πολύ. Ο στρατός κατοχής συνεχίζει να ρίχνει στα τυφλά οβίδες σε συνοικίες στην ανατολική Ράφα και επιπλέον εντείνονται οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί», δήλωσε κάτοικος της πόλης, ο Μουχάμαντ Άχμαντ Κίστα. «Ακόμα και περιοχές που παρουσιάζονται ως ασφαλείς από τον ισραηλινό στρατό βομβαρδίζονται», πρόσθεσε. Το κλείσιμο των περασμάτων και οι στρατιωτικές επιχειρήσεις σε εξέλιξη στη Ράφα επιτείνουν τους φόβους πως η ανθρωπιστική κρίση στον θύλακο θα χειροτερέψει ακόμα περισσότερο.

Over 600,000 children are in Rafah.

Δεν απέμεναν χθες παρά «καύσιμα για τρεις ημέρες» στα νοσοκομεία στη νότια Λωρίδα της Γάζας, που σημαίνει ότι «πολύ σύντομα μπορεί να πάψουν να λειτουργούν», προειδοποίησε ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεέσους. Ο Βρετανός εντατικολόγος, Τζέιμς Σμιθ, σε αποστολή στη νότια Γάζα, έκανε λόγο για «καταστροφική» υγειονομική κατάσταση, για «πανταχού παρούσα» οσμή αποβλήτων σε νοσοκομεία που έχουν υποστεί πελώριες ζημιές από τις μάχες και τους βομβαρδισμούς. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, έχουν χάσει τη ζωή τους 34.844 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

Στο Κάιρο, οι έμμεσες διαπραγματεύσεις του Ισραήλ και της Χαμάς, στις οποίες μεσολαβούν το Κατάρ, η Αίγυπτος και οι ΗΠΑ, ξανάρχισαν χθες το πρωί, προκειμένου να εξευρεθεί συμβιβαστική λύση, να υπάρξει κατάπαυση του πυρός και να αποφευχθεί επίθεση ευρείας κλίμακας στη Ράφα. Συνεχίζονταν ακόμη χθες βράδυ, σύμφωνα με το μέσο ενημέρωσης Αλ Καχέρα, που θεωρείται πως πρόσκειται στην αιγυπτιακή υπηρεσία πληροφοριών. Η πηγή αυτή έκανε λόγο για «σύγκλιση» απόψεων σε κάποια σημεία. Στην Ιερουσαλήμ, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου συναντήθηκε χθες με τον διευθυντή της CIA, τον Γουίλιαμ Μπερνς, για να συζητήσει την πιθανή «παύση» των στρατιωτικών επιχειρήσεων στη νότια Λωρίδα της Γάζας με αντάλλαγμα την απελευθέρωση ομήρων, δήλωσε ισραηλινός αξιωματούχος.

“Every day we are displaced. Every hour we are displaced.”

Tens of thousands of people in Rafah, in southern Gaza, are being forced to flee for safety.

Despite obstacles, the UN continues working to provide assistance to those in need.

pic.twitter.com/AYmBP8V07s

— United Nations (@UN) May 8, 2024