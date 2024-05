Εμβόλιο για τον καρκίνο: Ο πρώτος που έλαβε το εξατομικευμένο σκεύασμα

Χιλιάδες ασθενείς στην Αγγλία θα λάβουν εξατομικευμένα εμβόλια για τον καρκίνο του δέρματος, του εντέρου και του πνεύμονα, στο πλαίσιο πρωτοποριακού -του πρώτου παγκοσμίως- προγράμματος του βρετανικού Εθνικού Συστήματος Υγείας (NHS). Τα εμβόλια, που αποσκοπούν στη μόνιμη θεραπεία συγκεκριμένων τύπων καρκίνου (μελάνωμα, καρκίνος του προστάτη, του εντέρου και του τραχήλου), κατασκευάζονται εξατομικευμένα για κάθε ασθενή μέσα σε λίγες εβδομάδες, προκειμένου να εξαλείψουν τους όγκους, και μέχρι στιγμής στις δοκιμές τους έχουν δηλώσει συμμετοχή περισσότερα από 30 νοσοκομεία.

Πατέρας τεσσάρων παιδιών ο πρώτος καρκινοπαθής που εμβολιάστηκε

Ο Elliot Pfebve, ένας 55χρονος πατέρας τεσσάρων παιδιών, έγινε ο πρώτος ασθενής στην Αγγλία που έκανε το εξατομικευμένο εμβόλιο για τον καρκίνο του εντέρου σε νοσοκομείο του NHS. Ο Pfebve, που είχε ήδη υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση του όγκου και στη συνέχεια σε χημειοθεραπεία, έλαβε την πρώτη δόση του εμβολίου τον Μάρτιο στο νοσοκομείο «Βασίλισσα Ελισάβετ», στο Μπέρμιγχαμ, όπως αναφέρει το BBC. Μετά την αρχική θεραπεία, εξετάσεις έδειξαν πως εξακολουθούσε να φέρει στο αίμα του υπολείμματα από το DNA του καρκινικού όγκου, τα οποία αυξάνουν για τους ασθενείς τον κίνδυνο υποτροπής της νόσου, και έτσι δήλωσε συμμετοχή στη δοκιμή εξατομικευμένου εμβολίου για καρκινοπαθείς. Το εμβόλιο που έλαβε βασίζεται στην τεχνολογία mRNA, που χρησιμοποιείται και για την παραγωγή του εμβολίου κατά της Covid-19.

Τι είναι το εξατομικευμένο εμβόλιο για τον καρκίνο

Τα εμβόλια σχεδιάζονται για την πρόληψη των νόσων, αλλά εκείνα για τον καρκίνο παράγονται και για θεραπευτικούς λόγους, μετά τη διάγνωση. Όπως και τα συμβατικά, τα εμβόλια αυτά διεγείρουν το ανοσοποιητικό σύστημα προκειμένου να αναγνωρίζει τους εχθρούς, στη συγκεκριμένη περίπτωση τα καρκινικά κύτταρα. Στην περίπτωση του Pfebve εστάλη δείγμα του όγκου του στα εργαστήρια της BioNTech στη Γερμανία, στο οποίο εντοπίστηκαν 20 μεταλλάξεις μοναδικές στον καρκίνο του.

Με βάση αυτή την πληροφορία, δημιουργήθηκε ένα εξατομικευμένο εμβόλιο mRNA, που περιέχει οδηγίες για το ανοσοποιητικό σύστημα του 55χρονου. Κατ’ αυτόν τον τρόπο αναγνωρίζει τα καρκινικά κύτταρα που εξακολουθούν να κρύβονται στον οργανισμό του και τους επιτίθεται, με στόχο να τα καταστρέψει και να βελτιωθούν έτσι οι πιθανότητες να μην υποτροπιάσει ο καρκίνος για πολλά χρόνια. Τα έως τώρα αποτελέσματα του εμβολίου θα παρουσιασθούν στο ετήσιο συνέδριο της Αμερικανικής Εταιρείας Κλινικής Ογκολογίας (ASCO 2024), που αρχίζει σήμερα στο Σικάγο. Στις μελέτες θα ενταχθούν, επίσης, ασθενείς με άλλες μορφές καρκίνου. Ήδη έχουν αρχίσει να χορηγούνται εμβόλια σε αρκετές δεκάδες ασθενείς, ενώ χιλιάδες αναμένεται να συμμετάσχουν έως το 2030.

