Οι καλύτερες παραλίες του κόσμου: Ο ελληνικός παράδεισος που μπήκε στο Top 50

Μία από τις πιο ονειρεμένες παραλίες της χώρας, εκεί που το γαλαζοπράσινο της θάλασσας συναντά το λευκό της άμμου και το καταπράσινο της φύσης, ξεχώρισε το World’s 50 Best Beaches. Ο λόγος για το μαγευτικό Βουτούμι στους Αντίπαξους. To World’s 50 Best Beaches, ένας οργανισμός που αναζητά τις ομορφότερες παραλίες ανά την υφήλιο, κατέταξε το παραδεισένιο Βουτούμι στην πέμπτη θέση με τις καλύτερες ακροθαλασσιές που μπορεί να κολυμπήσει κανείς. Kάθε χρόνο ο οργανισμός ζητά από χιλιάδες ταξιδιωτικούς επαγγελματίες να υποδείξουν τις αγαπημένες τους παραλίες και στη συνέχεια περιορίζει τη λίστα βάσει παραγόντων, όπως η μοναδικότητα του τοπίου, οι ήχοι της φύσης αλλά και η ηρεμία των νερών της μεταξύ άλλων. Με αυτόν τον τρόπο προκύπτουν οι 50 κορυφαίες παραλίες του κόσμου.

Στη φετινή λίστα φιγουράρει η παραλία Βουτούμι. Πρόκειται για έναν επίγειο παράδεισο με καταπράσινος λοφίσκους, νερά κρύσταλλο και ένα μείγμα μαλακής λευκής άμμου και βότσαλου. Οι ταξιδιώτες μαγεύονται στη θέα της παραλίας, στην οποία φτάνουν εύκολα με καραβάκια μέσω του Λόγγου και του Γάϊου ή με ιδιωτικά σκάφη. Μικροί και μεγάλοι απολαμβάνουν το μπάνιο τους στον υπέροχο κόλπο, ενώ ανακαλύπτουν τον βυθό, καθώς τα διάφανα νερά ενδείκνυνται για βόλτες με μάσκα. Ο κυπαρισσένιος λόφος από τη μία πλευρά και το γαλαζοπράσινου του Ιουνίου από την άλλη συνθέτουν την εικόνα ενός καρτ ποστάλ.

Η παραλία Βουτούμι σκηνικό του Maestro

Η ομορφιά της παραλίας που υμνείται αρκετές φορές σε αφιερώματα διεθνών μέσων, δεν θα μπορούσε να αφήσει ασυγκίνητους τον Χριστόφορο Παπακαλιάτη και την ομάδα του, οι οποίοι είχαν επιλέξει την παραλία των Αντίπαξων για γυρίσματα της δημοφιλούς σειράς Maestro. Μέσα από τη σειρά, που ο β΄ κύκλος κάνει πρεμιέρα σε λίγες ημέρες, ο δημιουργός ταξιδεύει τους τηλεθεατές σε όλο τον κόσμο στις ομορφιές των Παξών και της Κέρκυρας. Η πρώτη και η μοναδική σειρά έως τώρα που επιλέχθηκε από το Netflix για παγκόσμια διανομή διαφημίζει με τον καλύτερο τρόπο τη χώρα μας.

Τα γραφικά σπίτια και οι σμαραγδένιες παραλίες των Παξών, του ησυχαστηρίου του Χριστόφορου Παπακαλιάτη, λειτούργησαν ως καμβάς πάνω στον οποίο έχτισε τους χαρακτήρες και το σενάριο του Maestro. Κάπως έτσι, η συγκλονιστικές γωνιές των Παξών ξετυλίχθηκαν μπροστά στα μάτια εκατομμύριων τηλεθεατών. Οι αριθμοί, άλλωστε, μιλάνε από μόνοι τους, αποκαλύπτοντας την τεράστια απήχηση της σειράς στο Netflix.

Το Maestro του Χριστόφορου Παπακαλιάτη κατάφερε να βρεθεί στη θέση 403 της συνολικής κατάταξης σειρών και ταινιών του ψηφιακού κολοσσού, μεταξύ 18.214 τίτλων στο πρώτο εξάμηνο του περασμένου χρόνου. Συγκεκριμένα, το ελληνικό δράμα που καθήλωσε τους Έλληνες τηλεθεατές σημειώνοντας ρεκόρ τηλεθέασης στο MEGA, έφτασε τα 41.100.000 streams στο πρώτο του ταξίδι ανά τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα του Netflix.