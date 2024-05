Φάτα Μοργκάνα Κύμη: Το ιπτάμενο πλοίο που έγινε viral

Ιπτάμενο έγινε ανοιχτά της Κύμης το πλοίο «Αχιλλέας» που εκτελούσε τη γραμμή Σκύρος-Κύμη-Σκύρος σε μια εικόνα που έχει καταγραφεί αρκετές φορές σε πλοία στη θάλασσα. Η εικόνα που κατέγραψε φωτογράφος και έκανε το γύρω του διαδικτύου είναι αποτέλεσμα του φαινομένου που είναι γνωστό ως «Φάτα Μοργκάνα». To εν λόγω φαινόμενο δημιουργεί έναν αντικατοπτρισμό όταν ο ήλιος θερμαίνει την ατμόσφαιρα πάνω από τη γη ή τη θάλασσα, δημιουργώντας ποικιλία κλιμακούμενων θερμοκρασιών.

Έτσι, ένα στρώμα ζεστού αέρα «κάθεται» πάνω από ένα στρώμα κρύου αέρα, διαμορφώνοντας ένα κατακόρυφα αντεστραμμένο είδωλο, επί του οποίου φαίνεται να αιωρείται το απομακρυσμένο αντικείμενο. Όταν επικρατούν ιδανικές συνθήκες, αντικείμενα (π.χ. πλοία, βράχοι κλπ.) μπορεί να φαίνονται σαν οπτασία, εν μέρει στον ουρανό και εν μέρει στη θάλασσα. Το φαινόμενο παρατηρείται συνήθως τις πρωινές ώρες μετά από μια ψυχρή νύχτα που έχει ως αποτέλεσμα τη διαφυγή θερμότητας δι’ ακτινοβολίας στο διάστημα.

Η ονομασία του αποτελεί εξιταλισμένη απόδοση του μεσαιωνικού αγγλικού ονόματος Μόργκαν ή Μοργκάνα λε Φέι, της μάγισσας και ετεροθαλούς αδελφής του Βασιλιά Αρθούρου, των θρύλων του κύκλου του Αρθούρου. Ο όρος χρησιμοποιείται στη σικελική παράδοση για να υποδηλώσει ένα ιδιαίτερο είδος διπλού αντικατοπτρισμού, ένα οπτικό φαινόμενο, που οφείλεται σε θερμοκρασιακή αναστροφή, όπου εκεί βρίσκεται το φανταστικό παλάτι της Φάτα Μοργκάνα. Τα αντικείμενα στον ορίζοντα, όπως νησιά, κρημνοί, πλοία ή παγόβουνα, εμφανίζονται σύνθετα, δηλαδή δύο είδωλα ίδιου αντικειμένου ενωμένα αντίστροφα κατά κορυφή.

Η πρώτη αναφορά σε «Φάτα Μοργκάνα» στα αγγλικά, το 1818, αφορούσε έναν παρόμοιο αντικατοπτρισμό που παρατηρήθηκε στο Στενό της Μεσσίνας, ανάμεσα στην Καλαβρία και τη Σικελία. Στην Ελλάδα το φαινόμενο έχει παρατηρηθεί στον βόρειο Ευβοϊκό κόλπο κοντά στη Λάρυμνα. Παρόλα αυτά, πολλοί κατατάσσουν στην ίδια κατηγορία και τους γνωστούς Δροσουλίτες, τις σκιές πολεμιστών που παρελαύνουν κάθε χρόνο την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου σαν φαντάσματα στο Φραγκοκάστελο της Κρήτης (ανατολικά της Χώρας των Σφακίων), όταν δε φυσάει βοριάς. Κατά πάρα πιθανότητα πρόκειται για τα είδωλα στρατιωτών που κάνουν ασκήσεις σε κάποια βορειοαφρικανική χώρα και αντικατοπτρίζονται στην περιοχή λόγω του φαινομένου.

Residents of Yeysk on the Sea of Azov saw yestreday ships “hovering” above the sea, this is a rare optical phenomenon of fata morgana. pic.twitter.com/71YZW2Eo1P

— senore_amore (@SenoreAmore) June 3, 2023