Μαλάλα – Κλίντον κριτική: Σφοδρές επιθέσεις εναντίον της ακτιβίστριας

Μαζικά πυρά εναντίον της Νομπελίστριας και ακτιβίστριας, Μαλάλα Γιουσαφζάι, εκτόξευσαν ανώνυμοι και διάσημοι, λόγω της εμφάνισής της στο πλευρό της Χίλαρι Κλίντον στην πρεμιέρα της μουσικής κωμωδίας για τις σουφραζέτες, στην οποία έχουν από κοινού την παραγωγή. Η Μαλάλα κατηγορείται καθώς εμφανίστηκε μαζί με την πρώην υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ στο Μρόντγουεϊ, της οποίας η θητεία έχει σημαδευτεί από την συστηματική επίθεση εναντίων αμάχων στο Πακιστάν από αμερικανικά drones, όπως επίσης και λόγω του ότι δεν έχει καταδικάσει επίσημα την ισραηλινή επίθεση στη Γάζα. Πολλοί είναι αυτοί που έχουν ασκήσει κριτική στην ακτιβίστρια, ενώ ισλαμιστικοί κύκλοι που τάσσονταν από το παρελθόν εναντίον της, την κατηγορούν πως είναι «πράκτορας» των ΗΠΑ με στόχο να διαφθείρει τη νεολαία.

Η 26χρονη Μαλάλα Γιουσαφζάι χαρακτηρίζεται αφοσιωμένη υπερασπίστρια των δικαιωμάτων των γυναικών και χαίρει εκτίμησης σε διεθνές επίπεδο. Όταν ήταν μόλις 14 ετών είχε τραυματιστεί βαριά στο πρόσωπο εξαιτίας πυροβολισμού από πακιστανούς Ταλιμπάν. Αφού διακομίστηκε εσπευσμένα και νοσηλεύτηκε στη Βρετανία, μετατράπηκε σε παγκόσμιο σύμβολο της αντίστασης στον θρησκευτικό φανατισμό και σε φωνή των κοριτσιών που στερούνται τη μόρφωση, κατόπιν, το 2014, στη νεότερη νομπελίστρια ειρήνης στην ιστορία. Αφότου υπέστη την επίθεση, δεν έχει επιστρέψει παρά δυο φορές στη χώρα της. Ωστόσο, μετά την πρεμιέρα της παράστασης «Suffs», ο κύκλος των επικριτών της διευρύνθηκε, πλέον έχει συμπεριλάβει ακόμα και μορφές του φεμινισμού στο Πακιστάν.

Very cool that Malala is working alongside the former Secretary of State who supported the CIA drone wars that killed & maimed countless in Northern Pakistan, destroying access to education; a former SoS who is actively supporting the genocide in Gaza right now.

— Sana Saeed (@SanaSaeed) April 22, 2024