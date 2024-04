Γκούσταβ Κλιμτ – Μις Λίζερ: Σε δημοπρασία πουλήθηκε ο χαμένος πίνακας του ζωγράφου

Ο τελευταίος πίνακας του Γκούσταβ Κλιμτ, ο οποίος έμεινε ημιτελής λόγω του θανάτου του αυστριακού ζωγράφου και παρέμενε για χρόνια χαμένος πουλήθηκε σε δημοπρασία έναντι 30 εκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται για το «Πορτρέτο της δεσποινίδας Λίζερ», το οποίο εικονίζει μια κοπέλα, πιθανότατα έφηβη, με τιρκουάζ φόρεμα και μια γαλάζια, λουλουδάτη εσάρπα, σε κόκκινο φόντο. Το αλαβάστρινο δέρμα της και το διαπεραστικό βλέμμα των καστανών ματιών της έρχονται σε αντίθεση με τα μαύρα, σγουρά μαλλιά της. Επί χρόνια, το καλοδιατηρημένο, μη υπογεγραμμένο έργο θεωρείτο χαμένο, όμως στην πραγματικότητα κοσμούσε τους τοίχους μιας βίλας κοντά στη Βιέννη, σύμφωνα με τον οίκο δημοπρασιών «Im Kinsky», που τον παρουσίασε τον Ιανουάριο και τον προώθησε προς πώληση. Ο Im Kinsky τον είχε εκτιμήσει μεταξύ 30-50 εκατομμυρίων ευρώ.

Μολονότι ο Κλιμτ την παρουσίασε τόσο ξεκάθαρα, είναι ασαφές ποια ακριβώς ήταν η «δεσποινίς Λίζερ». Οι αδελφοί Άντολφ και Γιούστους Λίζερ ήταν εύποροι βιομήχανοι της Αυστροουγγρικής Αυτοκρατορίας και έκαναν περιουσία κατασκευάζοντας σχοινιά και σπάγγους από γιούτα και κάνναβη. Η Χενριέτε Αμαλίε Λίζερ-Λαντάου ή «Λίλι» είχε παντρευτεί τον Γιούστους, αλλά χώρισαν το 1905. Ήταν γνωστή προστάτιδα καλλιτεχνών και ενδεχομένως να παρήγγειλε την προσωπογραφία μιας από τις κόρες της. Θα μπορούσε, όμως, και να πρόκειται για την Μαργκαρέτε Λίζερ, την κόρη του Άντολφ. «Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη έρευνα, το μοντέλο του Κλιμτ πιθανότατα δεν ήταν η Μαργκαρέτε Κονστάνς Λίζερ, η ανιψιά της Λίλι Λίζερ, αλλά μια από τις δύο κόρες της τελευταίας (με τον Γιούστους), είτε η Χελένε, η μεγαλύτερη, που γεννήθηκε το 1898, είτε η αδελφή της η Άννι, που ήταν τρία χρόνια νεότερη», ανέφερε ο οίκος δημοπρασιών στον ιστότοπό του.

Despite open questions about its subject and previous ownership, Gustav Klimt’s ‘Portrait of Miss Lieser,’ was sold at an auction for 30 million euros https://t.co/0mxpP2PEM2 pic.twitter.com/5BpRwU249O

— Reuters (@Reuters) April 25, 2024