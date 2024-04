Φρεγάτα «Ύδρα» εμπλοκή: Πυρά κατά δύο αεροχημάτων

Νέα εμπλοκή για τη φρεγάτα «Ύδρα» στον Κόλπο του Άντεν, καθώς έβαλε με πυροβόλο εναντίον δύο μη επανδρωμένων αεροχημάτων, για να προστατέψει ένα εμπορικό πλοίο. Σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, κατά τις πρωινές ώρες της Πέμπτης (25/04), η φρεγάτα, παρέχοντας προστασία σε εμπορικό πλοίο, έβαλε με πυροβόλο εναντίον δύο μη επανδρωμένων αεροχημάτων (UAVs), σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες εμπλοκής, ένα εκ των οποίων κατερρίφθη και το άλλο απομακρύνθηκε. Η φρεγάτα συνεχίζει κανονικά την αποστολή της. Ανακοίνωση για το περιστατικό εκδόθηκε από την «Επιχείρηση Ασπίδες» με ανάρτηση στα social media.

«Η φρεγάτα “Υδρα”, η οποία παρείχε προστασία σε ένα εμπορικό πλοίο στον κόλπο του Άντεν, αντιμετώπισε 2 UAV που αποτελούσαν άμεση απειλή για την ελευθερία της ναυσιπλοΐας. Το 1ο UAV καταρρίφθηκε, ενώ το 2ο άλλαξε πορεία. Η ενέργεια ήταν αποτελεσματική και απέτρεψε τυχόν ζημιές σε ναυτικούς και εμπορική ναυτιλία», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση. Είναι η δεύτερη φορά που επιχειρεί στην περιοχή.

On 25 Apr 24, 🇬🇷Frigate “HYDRA”, providing protection to a MV in the GoA, engaged 2 UAVs posing an imminent threat to the freedom of navigation. 1st UAV was shot down, while 2nd changed its course. The action was effective in avoiding any damage to seafarers & merchant shipping. pic.twitter.com/yfmjNbR9ud

— EUNAVFOR ASPIDES (@EUNAVFORASPIDES) April 25, 2024