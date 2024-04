Βομβαρδισμοί Γάζα: Συνεχίζονται ακατάπαυστα οι ισραηλινές επιθέσεις

Έπειτα από διακόσιες και πλέον ημέρες εχθροπραξιών, ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας δεν υπάρχει η παραμικρή ένδειξη πως θα σταματήσει σύντομα, καθώς ο παλαιστινιακός θύλακος συνέχισε να βομβαρδίζεται όσο η αμερικανική Γερουσία έδινε πράσινο φως στη χορήγηση στρατιωτικής βοήθειας αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων στο Ισραήλ για να υποστηριχθεί η εκστρατεία του εναντίον της Χαμάς. Τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα (24/04) πηγές του Γαλλικού Πρακτορείου σε νοσοκομεία και στις υπηρεσίες ασφαλείας της Λωρίδας της Γάζας έκαναν λόγο για νέους ισραηλινούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς στους τομείς της Νουσέιρατ (κεντρικά) και της Ράφας, του «τελευταίου» κατά την κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου μεγάλου οχυρού της Χαμάς, πάνω στα κλειστά σύνορα με την Αίγυπτο.

Στην Ουάσιγκτον, η αμερικανική Γερουσία ενέκρινε παράλληλα τη χορήγηση νέας αμερικανικής στρατιωτικής βοήθειας στο Ισραήλ, αξίας 13 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ιδίως για την ενίσχυση της αντιπυραυλικής ασπίδας Σιδηρούς Θόλος. Το σχέδιο νόμου που εγκρίθηκε από την άνω Βουλή προβλέπει επίσης να δαπανηθούν κάπου 9 δισεκατομμύρια δολάρια για να καλυφθεί «η επείγουσα ανάγκη για ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα» καθώς και σε άλλους «ευάλωτους πληθυσμούς» σε διεθνές επίπεδο, ιδίως στο Σουδάν, χώρα όπου μαίνεται πόλεμος για πάνω από έναν χρόνο.

🔻 The ongoing bombing of civilian buildings in #Gaza confirms Israel’s brutality and its aim to flatten everything. It’s a senseless cycle of violence and injustice. #IsraeliNewNazism #شمال_غزة_يجوع #رفح_تستغيث @Gaza7o pic.twitter.com/eelyKhBYxA

Η βοήθεια στο Ισραήλ είχε ήδη εγκριθεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων το Σάββατο, έπειτα από πολύμηνο αδιέξοδο. Η βοήθεια αυτή εγκρίθηκε τη στιγμή που διαδηλώσεις υπέρ των Παλαιστινίων προκαλούν αναταραχή σε αμερικανικά πανεπιστήμια και αρκετές πρωτεύουσας, μη εξαιρουμένης της Ουάσιγκτον, εκφράζουν ανησυχία για τους αμάχους ενόψει της σχεδιαζόμενης ευρείας κλίμακας χερσαίας επίθεσης του ισραηλινού στρατού στη Ράφα, όπου είναι στοιβαγμένοι σε πρόχειρους καταυλισμούς κάπου 1,5 εκατ. Παλαιστίνιοι.

Σύμφωνα με Αιγύπτιους αξιωματούχους που επικαλέστηκε χθες, Τρίτη 23 Απριλίου 2024, η Wall Street Journal, το Ισραήλ προετοιμάζεται να μετακινήσει τους αμάχους προς την κοντινή Χαν Γιούνις κυρίως, όπου σκοπεύει να στήσει καταλύματα, κέντρα διανομής τροφίμων και νοσοκομεία εκστρατείας. Η εσπευσμένη απομάκρυνση των αμάχων προβλέπεται να διαρκέσει δυο ως τρεις εβδομάδες και να διεξαχθεί σε συντονισμό με τις ΗΠΑ, την Αίγυπτο και άλλες αραβικές χώρες, όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ενώ η χερσαία επιχείρηση θα διαρκέσει τουλάχιστον έξι εβδομάδες, πάντα σύμφωνα με τις πηγές της Τζέρναλ. Ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ έκανε γνωστό πως μελετάται «σειρά μέτρων (…) στο πλαίσιο της προετοιμασίας των επιχειρήσεων στη Ράφα, ειδικά για την εσπευσμένη απομάκρυνση των αμάχων».

«Δεν βλέπουμε αυτή τη στιγμή κανένα σχέδιο εσπευσμένης απομάκρυνσης των αμάχων» από τη Ράφα, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Φαμπρίτσιο Καρμπόνι, ο διευθυντής της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου (ΔΕΕΣ), κατά την άποψη του οποίου δεν είναι καν «εφικτή» η μαζική απομάκρυνση αμάχων στις τρέχουσες συνθήκες. Για τον Γιαν Έγκελαντ, τον γενικό γραμματέα της μη κυβερνητικής οργάνωσης Νορβηγικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (NRC), η ισραηλινή επίθεση στη Ράφα, «τον μεγαλύτερο καταυλισμό εκτοπισμένων στη Γη», θα οδηγούσε σε «κατάσταση Αποκάλυψης».

An evacuation program for Rafah will be carried out in cooperation between the US, Egypt, and the UAE

Source: The Wall Street Journal pic.twitter.com/DSwS2KTPUD

— Ryan Rozbiani (@RyanRozbiani) April 24, 2024