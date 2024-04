Ισραήλ Eurovision 2024: Αυξημένα τα μέτρα ασφαλείας στη Σουηδία

Αυξημένα πρόκειται να είναι τα μέτρα ασφαλείας στο φετινό διαγωνισμό της Eurovision που θα πραγματοποιηθεί στη Σουηδία, λόγω σχεδιασμένων συγκεντρώσεων διαμαρτυρίας εναντίον του Ισραήλ και της εμπόλεμης πρακτικής που ασκεί στη Γάζα εναντίον των Παλαιστινίων. Ο διαγωνισμός της Eurovision έχει επανειλημμένα τονίσει πως πρόκειται για μη πολιτικοποιημένη εκδήλωση, ωστόσο έχει συμβεί και στο παρελθόν να γίνονται τοποθετήσεις των καλλιτεχνών υπέρ της Παλαιστίνης. Η Σουηδία έχει πει ότι σχεδιάζει να οργανώσει μια θεαματική Eurovision φέτος, με 200 εκατ. ανθρώπους να παρακολουθούν αυτόν τον διαγωνισμό τραγουδιού, αλλά λόγω της πρόσφατης ένταξης της χώρας στο ΝΑΤΟ, οι προετοιμασίες θα είναι διαφορετικές.

Ο διαγωνισμός, ο μεγαλύτερος του είδους στον κόσμο, πραγματοποιείται στο Μάλμο στις 7-11 Μαΐου και αναμένεται να συγκεντρώσει 100.000 επισκέπτες στην τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Σουηδίας. Οι διοργανωτές σχεδιάζουν ένα ειδικό αφιέρωμα στο σουηδικό συγκρότημα ABBA, που κέρδισε τη Eurovision πριν από 50 χρόνια. Η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU), που διοργανώνει τον διαγωνισμό, έχει αντιταχθεί στις φωνές που ζητούν το Ισραήλ να εξαιρεθεί λόγω του πολέμου στη Γάζα. Η αντιπαράθεση για τη σύγκρουση έχει ήδη πλήξει διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις σε όλη την Ευρώπη. Η μεγαλύτερη προσοχή αναμένεται να στραφεί στη διαγωνιζόμενη από το Ισραήλ, την Έντεν Γκολάν, και το τραγούδι της ‘Hurricane’, καθώς πολλές μεγάλες φιλοπαλαιστινιακές διαδηλώσεις σχεδιάζονται έξω από το χώρο διεξαγωγής του διαγωνισμού στο Μάλμο.

Το αρχικό τραγούδι με το οποίο θα συμμετείχε το Ισραήλ στον διαγωνισμό ονομαζόταν «October Rain» και σύμφωνα με την EBU είχε αναφορά στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, οπότε και απαγορεύτηκε. Στη συνέχεια η χώρα συμφώνησε να αλλάξει τους στίχους του τραγουδιού και θα αποτελεί μία από τις διαγωνιζόμενες χώρες. Ωστόσο, η πόλη του Μάλμο στην οποία θα πραγματοποιηθεί ο διαγωνισμός έχει μεγάλο μουσουλμανικό πληθυσμό και οι αρχές φοβούνται πως «Υπάρχει υψηλό επίπεδο απειλής σε συνδυασμό με πολύ κόσμο», όπως ανέφερε ο Περ- Έρικ Έμπεσταλ, διευθυντής ασφαλείας του Μάλμο. Το 2022, η ΕΒU είχε απαγορεύσει τη συμμετοχή της Ρωσίας στον διαγωνισμό που πραγματοποιήθηκε στην Ιταλία, λόγω της εισβολής της στην Ουκρανία, καθώς αρκετοί ευρωπαϊκοί δημόσιοι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς είχαν ζητήσει τον αποκλεισμό της χώρας.

Οι επισκέπτες από 89 χώρες που αναμένονται στο Μάλμο θα πρέπει να περνούν από ελέγχους ασφαλείας, όπως αυτοί που υπάρχουν στα αεροδρόμια, όταν εισέρχονται σε διάφορους χώρους στην πόλη. Η αστυνομία λέει ότι τα μέτρα ασφαλείας θα είναι πιο αυστηρά σε σχέση με την τελευταία φορά που η Σουηδία φιλοξένησε τον διαγωνισμό το 2016. «Η κατάσταση σε όλο τον κόσμο είναι περίπλοκη και επίσης η ασφάλεια για τη Σουηδία είναι διαφορετική», δήλωσε η Πέτρα Στένκουλα, αρχηγός της αστυνομίας στο Μάλμο. «Είμαστε έτοιμοι για οτιδήποτε μπορεί να συμβεί». Εκτός από τις έντονες διαμαρτυρίες κατά του Ισραήλ, οι αρχές φοβούνται και άλλου είδους επιθέσεις εξαιτίας της ένταξης της χώρας στο ΝΑΤΟ, αλλά και λόγω εγκληματικών οργανώσεων που δρουν στην περιοχή.

🚨BOYCOTT EUROVISION PROTEST

⏰Thurs 25 April, 6PM

📍BBC, Portland Place

Join us this Thursday to call on @BBCNews and @alexander_olly to boycott @Eurovision whilst it allows genocidal Israel to compete and demand the BBC end its biased coverage of Israel’s genocide on Palestine pic.twitter.com/mMXGYHMNLT

— PSC (@PSCupdates) April 22, 2024