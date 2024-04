Επίθεση με drones Ουκρανία: Πλήγμα σε ρωσικές εγκαταστάσεις πετρελαίου

Η Ουκρανία έπληξε με drones ενεργειακές εγκαταστάσεις στη ρωσική περιφέρεια Σμολένσκ, περίπου 400 χιλιόμετρα από τη μεθόριο, δήλωσε σήμερα πηγή στον ουκρανικό αμυντικό τομέα, τονίζοντας ότι πρόκειται για «νόμιμους στόχους». Ουκρανικά drones έπληξαν «δύο δεξαμενές πετρελαίου» της ρωσικής κρατικής εταιρείας πετρελαίου Rosneft, στις οποίες βρίσκονταν αποθηκευμένα «26.000 κυβικά μέτρα καυσίμου» στη διάρκεια αυτής της επιχείρησης, την οποία οργάνωσε η ουκρανική υπηρεσία ασφαλείας SBU, επεσήμανε η πηγή αυτή. Από την επίθεση προκλήθηκαν μεγάλες πυρκαγιές και το προσωπικό των εγκαταστάσεων αναγκάστηκε να απομακρυνθεί. «Η SBU συνεχίζει να καταστρέφει αποτελεσματικά στρατιωτικές υποδομές που παρέχουν καύσιμα στον ρωσικό στρατό στην Ουκρανία», ανέφερε η πηγή. «Οι εγκαταστάσεις αυτές είναι και θα παραμείνουν απολύτως νόμιμος στόχος», συμπλήρωσε. Νωρίτερα τοπικοί αξιωματούχοι είχαν δηλώσει ότι ξέσπασε πυρκαγιά σε ενεργειακές εγκαταστάσεις στη ρωσική περιφέρεια Σμολένσκ, ενώ πολίτες αναγκάστηκαν να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους σε περιοχή της περιφέρειας Λιπέτσκ, στη νοτιοδυτική Ρωσία, αφού drone έπεσε σε βιομηχανικό πάρκο.

💥🔥 Minus 26,000 cubic meters of Russian fuel: SBU drones hit two oil depots in the Smolensk region!

😏 Rosneft “missed” two storage and pumping bases for fuel and lubricants in the settlements of Yartsevo and Rozdorove, Smolensk region. pic.twitter.com/fmIqexylqm

— The Ukrainian Review (@UkrReview) April 24, 2024