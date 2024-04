Παγωτό Μιλάνο: Ο νέος νόμος που θα το απαγορεύσει μετά τα μεσάνυχτα

Δραστικά μέτρα για να αντιμετωπίσει τα παράπονα που υπάρχουν για αυξημένο θόρυβο αργά το βράδυ λόγω της κατανάλωσης παγωτού και πίτσας είναι έτοιμες να πάρουν οι Αρχές στην πόλη του Μιλάνου. Συγκεκριμένα προτείνει έναν νέο νόμο για την απαγόρευση του παγωτού μετά τα μεσάνυχτα, σε μια προσπάθεια να προστατεύσει την «ειρήνη και την υγεία» των κατοίκων. Αν ψηφιστεί, ο νέος νόμος θα μπορούσε να τεθεί σε ισχύ τον επόμενο μήνα και να διαρκέσει μέχρι τον Νοέμβριο – κάτι που δεν θα χαροποιήσει ιδιαίτερα τους ντόπιους πωλητές, δεδομένου ότι έχουν συνηθίσει να πωλούν παγωτό αργά τη νύχτα ως μέρος της ιταλικής κουλτούρας.

Η πρόταση, όπως αναφέρει το Euronews θα απαγορεύσει όλα τα φαγητά που παίρνουν από έξω, συμπεριλαμβανομένης της πίτσας και των ποτών, μετά τις 12.30 π.μ. τις καθημερινές και τη 1.30 π.μ. τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες – όλα αυτά σε μια προσπάθεια να παταχθούν οι θορυβώδεις ομάδες που συνωστίζονται στους δρόμους και δεν αφήνουν τους κατοίκους να ηρεμήσουν. Η απαγόρευση θα ισχύσει σε 12 συνοικίες του Μιλάνου – συμπεριλαμβανομένων των κεντρικών συνοικιών Brera και Ticinese, καθώς και των Darsena, Lazzaretto, Corso Como και των δημοφιλών περιοχών νυχτερινής διασκέδασης Arco della Pace και Navigli.

Τον περασμένο μήνα, ο δήμαρχος Τζιουζέπε Σάλα δήλωσε ότι «ένα σημαντικό τμήμα του πληθυσμού διαμαρτύρεται για υπερβολικό θόρυβο. Στο πλαίσιο του ρόλου μου πρέπει να ακούω όλους τους πολίτες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που πρέπει να εργαστούν και εκείνων που θέλουν να κάνουν τις δουλειές τους», πρόσθεσε ο Σάλα. «Επιδιώκουμε μια ισορροπία μεταξύ της κοινωνικότητας και της ψυχαγωγίας, της ηρεμίας και της υγείας των κατοίκων και της ελεύθερης οικονομικής δραστηριότητας των εμπόρων και των επιχειρηματιών», έγραψε στο Facebook ο Μάρκο Γκρανέλι, ο αντιδήμαρχος αρμόδιος για την ασφάλεια.

Το 2013, το δημοτικό συμβούλιο -υπό τον τότε δήμαρχο Τζοπυλιάνο Πιζαπία- απέτυχε στην προσπάθειά του να απομακρύνει από τους δρόμους τους λάτρεις του μεταμεσονύκτιου παγωτού. Οι πολίτες έχουν προθεσμία μέχρι τις αρχές Μαΐου για να ασκήσουν έφεση και να προτείνουν αλλαγές στο νέο προτεινόμενο νόμο. Ο Λίνο Στοπάνι, πρόεδρος της Fipe, της ιταλικής ομοσπονδίας δημόσιων και τουριστικών φορέων, δήλωσε στην ιταλική εφημερίδα Il Messaggero: «Το πρόβλημα της νυχτερινής ζωής υπάρχει, αλλά ο κανόνας αυτός θα δημιουργήσει μόνο ζημιές για τις επιχειρήσεις». Ως απάντηση, η Lorenza Bonaccorsi, πρόεδρος της δημοτικής περιοχής του κέντρου της Ρώμης, δήλωσε στην εφημερίδα: «Αν ήταν στο χέρι μου, θα απαγόρευα την πώληση αλκοόλ σε όλο το κέντρο σε πακέτο».

