Μαλαισία ελικόπτερα σύγκρουση: Βίντεο σοκ, νεκροί οι επιβαίνοντες

Δύο στρατιωτικά ελικόπτερα συγκρούστηκαν στον αέρα στη Μαλαισία στη διάρκεια πρόβας για μια εορταστική εκδήλωση του Πολεμικού Ναυτικού (TDLM) της χώρας για τα 90 χρόνια από την ίδρυσή του με αποτέλεσμα να σκοτωθούν όλοι οι επιβαίνοντες. Τουλάχιστον δέκα μέλη του πληρώματος επέβαιναν στα δύο ελικόπτερα σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ. Ένα βίντεο-σοκ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατέγραψε την τρομακτική σύγκρουση κοντά στη ναυτική βάση Λουμούτ της Μαλαισίας.

Ένα από τα ελικόπτερα χτύπησε τον ρότορα του άλλου προτού πέσουν στο έδαφος μέσα σε στάδιο, όπως φαίνεται από τις εικόνες «Επιβεβαιώθηκε ο θάνατος όλων των θυμάτων επί τόπου και οι σοροί τους εστάλησαν στο στρατιωτικό νοσοκομείο του Πολεμικού Ναυτικού της Μαλαισίας για την ταυτοποίησή τους», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το TDLM. Το ένα από τα δύο ελικόπτερα ήταν ένα Agusta Westland AW139 και το άλλο ένα Eurocopter Fennec.

❗🚁🇲🇾 – At least 10 people killed after two military helicopters collided midair in Lumut, Malaysia. pic.twitter.com/3vt2Fhi435

— 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) April 23, 2024