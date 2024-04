Επίθεση σε ιερέα Αυστραλία: Διαφωνούν Μασκ και Αλμπανέζι για την κυκλοφορία του βίντεο

Κόντρα μεταξύ του Αυστραλιανού πρωθυπουργού, Άντονι Αλμπανέζι και του ιδιοκτήτη της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης Χ, Ίλον Μασκ, έχει ξεσπάσει με αφορμή το βίντεο που απεικονίζει την επίθεση με μαχαίρι εναντίον επισκόπου, που σημειώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα σε εκκλησία του Σίδνεϊ στην Αυστραλία. Σημειώνεται ότι εκκρεμεί δικαστική απόφαση που επιβάλει το κατέβασμα ανάρτησης του βίντεο, στο οποίο καταγράφεται η επίθεση. Ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας καταφέρθηκε εναντίον του δικαστηρίου κατηγορώντας το για έλεγχο του διαδικτύου, ενώ δήλωσε πως είναι διατεθειμένος να προσβάλλει την εν λόγω απόφαση στο όνομα της ελευθερίας της έκφρασης.

Αναλυτικότερα, το ομοσπονδιακό δικαστήριο της Αυστραλίας ζήτησε από την πλατφόρμα Χ (πρώην Τwitter), να μην εμφανίζει προσωρινά βίντεο από την επίθεση με μαχαίρι που εξαπέλυσε την προηγούμενη εβδομάδα ένας 16χρονος έφηβος σε εκκλησία. Στα βίντεο αυτά φαίνεται ο νεαρός να μαχαιρώνει έναν Ασσύριο επίσκοπο την ώρα της λειτουργίας που μεταδιδόταν απευθείας μέσω του διαδικτύου. Το μέσο κοινωνικής δικτύωσης έχει ήδη μπλοκάρει τις αναρτήσεις αυτές για τους Αυστραλούς χρήστες, όμως ο Αυστραλός επίτροπος, αρμόδιος για την ασφάλεια του διαδικτύου, εκτίμησε ότι το περιεχόμενο θα πρέπει να αποσυρθεί εντελώς από το Χ, καθώς είναι ιδιαίτερα βίαιο.

Our concern is that if ANY country is allowed to censor content for ALL countries, which is what the Australian “eSafety Commissar” is demanding, then what is to stop any country from controlling the entire Internet?

We have already censored the content in question for… https://t.co/aca9E4uAB7

— Elon Musk (@elonmusk) April 22, 2024