Το πιο φτηνό νησί στην Ελλάδα για διακοπές: Η Sun αποθεώνει μια ανέγγιχτη από τουρίστες τοποθεσία

Την ομορφιά της Καλύμνου, ενός νησιού σχεδόν ανέγγιχτου από τις ορδές τουριστών, αναδεικνύει η Sun μέσα από δημοσίευμά της. Αφορμή στάθηκε η σύγκριση οργανωμένων διακοπών του οργανισμού καταναλωτών Which? που ανέλυσε περισσότερες από 4.500 οργανωμένες διακοπές σε 15 ευρωπαϊκές χώρες για να βρει τις οικονομικότερες. Το βρετανικό Which? Συνέκρινε τις τιμές κατά την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου και ανακάλυψε τις φθηνότερες προσφορές για οργανωμένες διακοπές. Σύμφωνα με το Which?, η Κάλυμνος, που παλαιότερα είχε χαρακτηριστεί ως «το πετράδι του Αιγαίου», διαθέτει τα οικονομικότερα πακέτα. Στην Πόθια, οι διακοπές κοστίζουν 794 λίρες ανά άτομο την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου, ενώ στο παραθαλάσσιο θέρετρο, Μασούρι, αγγίζουν τις 856 λίρες.

Όπως γράφει η Sun, παρόλο που το νησί παραμένει σχετικά ανέγγιχτο από ορδές παραθεριστών, υπάρχουν πολλά πράγματα να κάνετε, συμπεριλαμβανομένων 15 παραλιών για να διαλέξετε. Το βρετανικό μέσο ξεχωρίζει την παραλία Μυρτιές με τα βότσαλά της, αλλά και το αμμώδες Καντούνι. Οι ταξιδιώτες μπορούν να απολαύσουν τις βουτιές τους στην παραλία Εμπορειός, στον Πλατύ Γιαλό, στον Μελιτσάχα και την Ακτή. Από τη λίστα του ταξιδιού δεν θα μπορούσε να λείπει η επίσκεψη στο εργοστάσιο σφουγγαριού, έναν φόρο τιμής στην ιστορία της σπογγαλιείας.

Η Sun προτείνει στο μουσείο Sea World Museum, που βρίσκεται στο χωριό Βλυχάδια και διαθέτει μια ιδιωτική συλλογή θαλάσσιων αναμνηστικών, όπως κοχύλια, σφουγγάρια και κοράλλια. Άλλα μουσεία που μπορείτε να επισκεφθείτε είναι το Αρχαιολογικό Μουσείο, το Λαογραφικό Μουσείο και το Ναυτικό Μουσείο. Υπάρχει επίσης το Κάστρο της Χρυσοχεριάς, η εκκλησία του Χριστού και το σπήλαιο Κεφάλα.

Η Κάλυμνος είναι επίσης γνωστός προορισμός για αναρρίχηση χάρη στα βουνά της, με ένα διεθνές φεστιβάλ αναρρίχησης να οργανώνεται κάθε φθινόπωρο. Η Sun ενημερώνει τους αναγνώστες της ότι υπάρχουν απευθείας πτήσεις μεταξύ Αθήνας και Καλύμνου, ενώ εναλλακτικά, οι Βρετανοί ταξιδιώτες μπορούν να πετάξουν στην Κω πριν πάρουν το πλοίο για το νησί. Στη δεύτερη θέση πίσω από την Κάλυμνο βρίσκεται η Θάσος με 862 λίρες ανά άτομο, και η Λευκάδα με 935 λίρες ανά άτομο.