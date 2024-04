Ρωσία πυρηνικά: Επαναφέρει την απειλή ο Λαβρόφ

Η Πολωνία, χώρα που έχει υποστεί εισβολή από τη Ρωσία κατά το παρελθόν, δείχνει να παίρνει τοις μετρητοίς τον κίνδυνο εξ Ανατολών. Έχοντας στα «πόδια» της τον ρωσικό θύλακα του Καλίνινγκραντ και συνορεύοντας με την Λευκορωσία, η Πολωνία όχι μόνον έχει επιδοθεί σε ένα εξοπλιστικό ράλι, αλλά δηλώνει έτοιμη να φιλοξενήσει και πυρηνικά όπλα. Συγκεκριμένα ο Πολωνός πρόεδρος Αντρέι Ντούντα, σε συνέντευξή του που δημοσιεύεται σήμερα Δευτέρα 22/4/2024, δηλώνει πως η Πολωνία είναι έτοιμη να υποδεχθεί στο έδαφός της πυρηνικά όπλα, αν το ΝΑΤΟ, του οποίου είναι μέλος, αποφασίσει να ενισχύσει το ανατολικό σκέλος του. «Αν οι σύμμαχοί μας αποφάσιζαν να αναπτύξουν πυρηνικά όπλα στο έδαφός μας για να ενισχύσουν την ασφάλεια του ανατολικού σκέλους του ΝΑΤΟ, είμαστε έτοιμοι να το πράξουμε», εξήγησε ο Αντρέι Ντούντα μιλώντας στην εφημερίδα Fakty.

Ο αρχηγός του πολωνικού κράτους, ο οποίος βρίσκεται αυτή τη στιγμή στον Καναδά έπειτα από μια επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες όπου συνάντησε τον πρώην πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και μετέβη στον ΟΗΕ, πρόσθεσε πως το ζήτημα μιας ενδεχόμενης ανάπτυξης πυρηνικών όπλων στην Πολωνία αποτελεί «εδώ και κάποιο καιρό» αντικείμενο συζητήσεων ανάμεσα στην Πολωνία και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

🇵🇱 #Poland is ready to host nuclear arms if #NATO decides to deploy the weapons in the face of #Russia reinforcing its armaments in #Belarus and Kaliningrad, President Andrzej #Duda said in an interview published on Monday. pic.twitter.com/2cmeb2dK4Z

