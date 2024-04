Ιράκ – Συρία: Επίθεση σε αμερικανική βάση ύστερα από τρεις μήνες εκεχειρίας

Επίθεση με τουλάχιστον πέντε ρουκέτες εξαπέλυσαν οι Ιρακινές ένοπλες δυνάμεις εναντίον αμερικανικής στρατιωτικής βάσης στη βορειοανατολική Συρία χθες, Κυριακή. Πρόκειται για την πρώτη επίθεση από τον Φεβρουάριο, όταν οι ένοπλες φιλοϊρανικές δυνάμεις του Ιράκ είχαν δηλώσει την παύση των επιθέσεων σε αμερικανικά στρατεύματα. Η ενέργεια σημειώθηκε μία ημέρα μετά την επιστροφή του Ιρακινού πρωθυπουργού, Μοχάμεντ Σία αλ Σουντάνι, από τις ΗΠΑ, κατά την οποία είχε συναντηθεί με τον Αμερικανό Πρόεδρο, Τζο Μπάιντεν, στον Λευκό Οίκο. Σύμφωνα με την ανάρτηση ομάδας που πρόσκειται στην Ισλαμιστική οργάνωση Χεμζμπολάχ, στην πλατφόρμα Telegram, η επίθεση έγινε καθώς δεν σημειώνεται πρόοδος στο αίτημα του Ιράκ να αποχωρήσουν οι αμερικανικές δυνάμεις του διεθνούς συνασπισμού από τη χώρα. Παράλληλα, η ομάδα Sabreen News, που επίσης πρόσκειται στη Χεζμπολάχ, ανακοίνωσε μέσω Telegram, ότι δεν υπήρξε επίσημη ανακοίνωση από την υποστηριζόμενη από το Ιράν οργάνωση.

Σύμφωνα με πληροφορίες ενός Αμερικανού αξιωματούχου, που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του, πέντε ρουκέτες εκτοξεύθηκαν από το Ιράκ εναντίον της βάσης του διεθνούς συνασπισμού στη Ρουμαλίν της Συρίας, ενώ πρόσθεσε ότι δεν υπήρξαν τραυματίες μεταξύ των Αμερικανών στρατιωτών. Ο αξιωματούχος έκανε λόγο για «αποτυχημένη επίθεση με ρουκέτες», αν και δεν είναι προς το παρόν ξεκάθαρο αν οι ρουκέτες δεν κατάφεραν να πλήξουν τη βάση ή αν καταστράφηκαν προτού φτάσουν στον στόχο τους. Επίσης δεν είναι γνωστό αν στόχος της επίθεσης ήταν η βάση αυτή. Στη συνέχεια ο αξιωματούχος σημείωσε ότι ένα αεροσκάφος του διεθνούς συνασπισμού εξαπέλυσε πλήγμα εναντίον του σημείου από το οποίο εκτοξεύθηκαν οι ρουκέτες.

UPDATE:

Iraqi security officials are attributing the recent rocket attack on a military base in Syria. According to aljazeera they says that non-state actors or rogue groups could be behind the incident rather than any official state-sponsored military action. pic.twitter.com/R3R7xEFIX9

— Early information (@EarlyInfoByAR) April 22, 2024