Ο Ασπροπάρης επέστρεψε και φέτος στο Δάσος της Δαδιάς

Επέστρεψε στην φωλιά του στην Ήπειρο έπειτα από σχεδόν έναν μήνα ταξιδιού ο γύπας Ασπροπάρης. Πιστός στο ετήσιο ραντεβού του για ένατη συνεχή χρονιά, ο Ασπροπάρης έπειτα από σχεδόν έναν μήνα ταξιδιού και αφού διέσχισε συνολικά πάνω από δέκα χώρες, έφτασε στη φωλιά του, στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας – Αλβανίας, στη λεκάνη του ποταμού Αώου, για να βρεθεί και πάλι με το ταίρι του, όπως αναφέρει το epiruspost. Ο Ασπροπάρης είναι ο μικρότερος γύπας της Ευρώπης και ο μοναδικός που μεταναστεύει στην Αφρική για να ξεχειμωνιάσει.

Χάρη στον πομπό του -τοποθετημένος το 2015 από την Ορνιθολογική- οι επιστήμονες γνωρίζουν ότι φέτος ξεκίνησε το ταξίδι του σχετικά νωρίτερα ενώ βελτίωσε τον χρόνο ταξιδιού του κατά μερικές ημέρες, διανύοντας έως και πάνω από 300 χλμ. ημερησίως! Σύμφωνα με την Ορνιθολογική, λίγες μέρες πριν φτάσει, μόλις δέκα χιλιόμετρα από τη φωλιά του κοντά στην Αετομηλίτσα, ένας χρυσαετός και μία αλεπού πέθαναν από δηλητηριασμένα δολώματα. «Για αυτό και εμείς, συνεχίζουμε την προσπάθεια για την προστασία των Ασπροπάρηδων στην Ήπειρο με την υποστήριξη του Prespa Ohrid Nature Trust – PONT και, στο πλαίσιο του προγράμματος ‘Working to protect the common future of Egyptian vulture and traditional livestock farming’, λειτουργούμε ταΐστρες και υλοποιούμε δράσεις για την υποστήριξη της εκτατικής παραδοσιακής κτηνοτροφίας και ενάντια στη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων» σημειώνει η Ορνιθολογική.

Ασπροπάρης: Το ταξίδι στην Αφρική

Ο Ασπροπάρης είναι ο μοναδικός γύπας της Ευρώπης που μεταναστεύει στην Αφρική τον χειμώνα. Ο Βαλκανικός πληθυσμός διαχειμάζει στην Ανατολική υποσαχάρια Αφρική, ενώ τα πουλιά από Ισπανία, Πορτογαλία, Γαλλία και Ιταλία διαχειμάζουν στη Δυτική υποσαχάρια Αφρική. Κάθε χρόνο, στις αρχές της άνοιξης τα πουλιά επιστρέφουν από τις χώρες της Αφρικής για να φωλιάσουν σε έναν από τους πολυάριθμους γκρεμούς της χώρας μας. Ο Ασπροπάρης είναι το μοναδικό από τα τέσσερα είδη γύπα που συναντάμε στην Ελλάδα που τολμάει να κάνει ένα τόσο επικίνδυνο ταξίδι!

Τα πουλιά που έρχονται στην Ελλάδα συνήθως διαχειμάζουν στο Τσαντ ή το Σουδάν. Από εκεί, θα πρέπει να διανύσουν κατά μέσο όρο 5.000 χλμ., περνώντας πάνω από τουλάχιστον 7 ή 8 χώρες (Τσαντ, Σουδάν, Αίγυπτος, Ισραήλ, Ιορδανία, Λίβανος, Συρία, Τουρκία), κάποιες από αυτές εμπόλεμες, πάνω από ερήμους, μεγάλες πόλεις και τη θάλασσα για να φτάσουν στον αγαπημένο τους βράχο, όπου βρίσκεται η φωλιά τους.

Οι Ασπροπάρηδες φωλιάζουν στην ίδια ακριβώς θέση (σχεδόν) κάθε χρόνο, κάτι που καταδεικνύει την εκπληκτική ικανότητα προσανατολισμού τους: όχι απλά μπορούν να βρουν τον δρόμο από τη μακρινή Αφρική χωρίς GPS πλοηγό, αλλά μπορούν να φτάσουν ακριβώς μέχρι τον βράχο όπου βρίσκεται η φωλιά τους.