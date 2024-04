Πώς να κάνω ασφαλή κωδικό: Μυστικά για να προστατευτώ από τους χάκερς

Μπορεί να χρειαστούν λιγότερες από έξι ώρες για να παραβιαστεί το 90% των κωδικών πρόσβασης, αφήνοντας την ηλεκτρονική σας ταυτότητα και τα προσωπικά σας δεδομένα γενικά, εύκολους στόχους στους χάκερ. Το 2024, θα δυσκολευτείτε να βρείτε μια πλατφόρμα που δεν θα απαιτεί οκτώ χαρακτήρες, έναν συνδυασμό κεφαλαίων και πεζών γραμμάτων και τουλάχιστον έναν ειδικό χαρακτήρα ως ελάχιστο – το fido123 δεν θα είναι αρκετό. Με αυτούς τους φαινομενικά ατελείωτους όρους, δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι οι άνθρωποι επιλέγουν κάτι όπως το «Password123*» σε κάθε διαθέσιμη ευκαιρία. Το να κάνετε έναν κωδικό πρόσβασης πολύπλοκο μπορεί σίγουρα να σας προκαλέσει πονοκέφαλο, αλλά θα σας κρατήσει επίσης πολύ πιο ασφαλείς από τους εγκληματίες.

Ο James Millin-Ashmore της Independent Advisor VPN δήλωσε: «Οι κωδικοί πρόσβασης αποτελούν κοινό στόχο για τους χάκερ, με σχεδόν 1.000 απόπειρες παραβίασης κωδικών πρόσβασης λογαριασμών κάθε δευτερόλεπτο». «Παρά το γεγονός αυτό, πολλοί άνθρωποι δεν κάνουν τα βασικά για να βοηθήσουν στην προστασία των λογαριασμών τους. Το να βεβαιωθείτε ότι οι κωδικοί πρόσβασης είναι ισχυροί θα πρέπει να είναι η κορυφαία προτεραιότητα για κάθε χρήστη του διαδικτύου, ειδικά επειδή αυτοί οι ιστότοποι μπορεί να περιέχουν πολύτιμες πληροφορίες».

Έτσι, με την ισχυρή διαδικτυακή ασφάλεια να γίνεται όλο και πιο απαραίτητη για την προστασία των δεδομένων σας και τα εργαλεία που έχουν στη διάθεσή τους οι χάκερς να γίνονται όλο και πιο εξελιγμένα, αξίζει να γνωρίζετε πώς να δημιουργείτε έναν ισχυρό κωδικό πρόσβασης και να είστε ένα βήμα μπροστά από όσους προσπαθούν να τους παραβιάσουν. Ακολουθώντας ορισμένα βήματα, μπορείτε να διασφαλίσετε ότι εσείς και οι πληροφορίες σας προστατεύονται στο διαδίκτυο και ότι οι χάκερς θα σπαταλούν περισσότερο από το χρόνο τους αποτυγχάνοντας να παραβιάσουν τους λογαριασμούς σας.

Μην διευκολύνετε τους χάκερς

Ένας χάκερ θα δοκιμάσει κάθε πιθανό συνδυασμό μέχρι να βρει τη σωστή ακολουθία όταν προσπαθεί να σπάσει έναν κωδικό πρόσβασης. Σε αυτή την περίπτωση, όσο περισσότεροι χαρακτήρες υπάρχουν στον κωδικό πρόσβασής σας, τόσο πιο δύσκολο θα είναι να τον παραβιάσουν. Το Independent Advisor VPN συνιστά να στοχεύετε σε τουλάχιστον 12 χαρακτήρες για να διατηρήσετε τα δεδομένα σας ασφαλή. Υπάρχουν επίσης βασικοί κωδικοί πρόσβασης που πρέπει να αποφεύγετε. Αυτοί είναι εκείνοι που θα σπάσουν από έναν χάκερ μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Είναι καλύτερο να αποφεύγετε τους κοινούς συνδυασμούς όπως το ‘1234’ και το ‘abcd’, καθώς και τις εκτελέσεις πληκτρολογίου όπως το ‘qwerty’, καθώς αυτοί είναι συχνά οι πρώτοι κωδικοί πρόσβασης που θα ελέγξει ένας χάκερ. Το Independent Advisor VPN αναφέρει ότι το ‘123456’ είναι ο πιο συνηθισμένος κωδικός πρόσβασης και είναι σχεδόν βέβαιο ότι είναι η πρώτη επιλογή για έναν χάκερ, όπως και το ‘password’.

Κωδικός πρόσβασης: Κάντε το όσο το δυνατόν πιο μοναδικό, ή δοκιμάστε μια φράση

Το κλειδί είναι να κάνετε τους κωδικούς πρόσβασής σας όσο το δυνατόν πιο μοναδικούς. Αξιοποιώντας τους τύπους χαρακτήρων που έχετε στη διάθεσή σας, μπορείτε να δημιουργήσετε έναν κωδικό πρόσβασης που συνδυάζει κεφαλαία και πεζά γράμματα, αριθμούς και ειδικούς χαρακτήρες. Σίγουρα, το ‘)xF&bE6g*Lk’ μπορεί να μην είναι τόσο πιασάρικο ή αξιομνημόνευτο όσο το ‘password123’, αλλά θα χρειαστεί επίσης σημαντικά περισσότερη προσπάθεια για να το καταλάβει ένας χάκερ.

«Οι ιδανικοί κωδικοί πρόσβασης είναι μεγάλοι, περιλαμβάνουν ένα μείγμα τύπων χαρακτήρων, δεν περιέχουν προσωπικές ή κοινές πληροφορίες και είναι μοναδικοί για κάθε ιστότοπο», δήλωσε στο This is Money ο Simon McNally, ειδικός σε θέματα ασφάλειας στον κυβερνοχώρο της εταιρείας Thales. «Η προσκόλληση σε έναν κωδικό πρόσβασης που χρησιμοποιεί μια συνθηματική φράση είναι πιο εύκολο να τον θυμάστε χωρίς να διακυβεύεται η ασφάλεια».

Οι συνθηματικές φράσεις είναι ακριβώς αυτό που ακούγεται. Αντί να χρησιμοποιείτε μια μόνο λέξη, μπορείτε να αναπτύξετε μια μεγαλύτερη φράση που έχει το πλεονέκτημα ότι είναι πιο δύσκολο να σπάσει και είναι πολύ πιο αξέχαστη για τον χρήστη. Αυτές οι φράσεις μπορούν επίσης να κατασκευαστούν αντικαθιστώντας με γράμματα τις λέξεις της φράσης και η χρήση ακρωνυμίων θα κάνει αυτή τη φράση ακόμη πιο ασφαλή.

Το Independent Advisor VPN εξηγεί ότι το «Θέλω να φτιάξω έναν ισχυρό κωδικό πρόσβασης για να ασφαλίσω τα στοιχεία μου» θα μπορούσε να γίνει: «Iwtmasptsmd» (σσ: τα αρχικά γράμματα δηλαδή της φράσης στα αγγλικά, I want to make a strong password to secure my details), μια φαινομενικά τυχαία συλλογή γραμμάτων.

Αποφύγετε την επαναχρησιμοποίηση κωδικών πρόσβασης για πολλαπλές πλατφόρμες

Η επαναχρησιμοποίηση ενός κωδικού πρόσβασης για περισσότερες από μία πλατφόρμες ουσιαστικά ανοίγει την πόρτα σε έναν χάκερ που έχει παραβιάσει έναν λογαριασμό, δίνοντάς του πρόσβαση σε κάθε πλατφόρμα για την οποία έχετε χρησιμοποιήσει τον ίδιο κωδικό πρόσβασης. Σε αυτό το σημείο δίνεται έμφαση στη μοναδικότητα. Αν σας παραβιάσουν, ο χάκερ είναι απίθανο να μπορέσει να πραγματοποιήσει πολλαπλές επιθέσεις. Ο McNally δήλωσε: «Έχετε χρησιμοποιήσει ποτέ το ίδιο κλειδί για πολλές κλειδαριές; Είναι μια επικίνδυνη προσπάθεια, διότι αν παραβιαστεί μια κλειδαριά, όλες οι πόρτες ανοίγουν διάπλατα».

«Ο ίδιος κανόνας ισχύει και για τους κωδικούς πρόσβασης. Οι κωδικοί πρόσβασης θα πρέπει να είναι διαφορετικοί παντού όπου τους χρησιμοποιείτε. Η επαναχρησιμοποίηση κωδικών πρόσβασης δεν είναι καλή ιδέα, διότι αν χρησιμοποιείτε τον ίδιο κωδικό πρόσβασης για όλους τους διαδικτυακούς σας λογαριασμούς και ένας μόνο εκτίθεται σε κίνδυνο, όλοι οι άλλοι λογαριασμοί τίθενται σε κίνδυνο». «Έχουμε δει τα τελευταία χρόνια ότι προμηθευτές όπως η Apple εισάγουν ειδοποιήσεις για την επαναχρησιμοποίηση κωδικών πρόσβασης για να αποτρέψουν την απειλή “ένα κλειδί για να ανοίξουν όλα”».

Αποθηκεύστε τους κωδικούς πρόσβασής σας με ασφάλεια

Αν δεν είστε υπεράνθρωπος, το να θυμάστε όλους αυτούς τους μοναδικούς, τυχαίους κωδικούς πρόσβασης για αμέτρητες πλατφόρμες και λογαριασμούς είναι σχεδόν αδύνατο. Θα μπορούσατε να ακολουθήσετε την παλιά σχολή, σημειώνοντας τους κωδικούς σας με το χέρι. Αυτό βέβαια λειτουργεί και οι κωδικοί σας θα ήταν γενικά προστατευμένοι αν τους φυλάγατε στην ασφάλεια του σπιτιού σας. Αντίθετα, η απειλή εδώ προέρχεται από τον πραγματικό κόσμο, καθώς η τοποθέτηση των πληροφοριών πρόσβασης σε όλα τα δεδομένα σας σε ένα μέρος θα μπορούσε να σας θέσει σε σημαντικό κίνδυνο σε περίπτωση κλοπής.

Εναλλακτικά, επιλέξτε έναν διαδικτυακό διαχειριστή κωδικών πρόσβασης. Παρόλο που μπορεί να αισθάνεστε ότι είναι πιο επικίνδυνο από το να τους γράψετε με στυλό στο χαρτί, οι κρυπτογραφημένοι διαχειριστές κωδικών πρόσβασης παρέχουν στην πραγματικότητα μεγαλύτερη προστασία για τις πληροφορίες σας.

Η χρήση του ελέγχου ταυτότητας δύο παραγόντων θα προσθέσει επίσης ένα ακόμη επίπεδο προστασίας στους κωδικούς σας. «Αν θέλετε να διατηρήσετε τον κωδικό πρόσβασής σας ασφαλή, μην τον αφήνετε έξω για να τον βλέπουν οι άλλοι. Εάν έχετε πρόβλημα να θυμάστε όλους τους κωδικούς πρόσβασης, ένας διαχειριστής κωδικών πρόσβασης μπορεί να σας βοηθήσει να σταματήσετε την κακή συνήθεια της επαναχρησιμοποίησης κωδικών πρόσβασης», δήλωσε ο McNally.

«Ένας διαχειριστής κωδικών πρόσβασης βοηθά στη δημιουργία και ανάκτηση σύνθετων κωδικών πρόσβασης, στην αποθήκευση αυτών των κωδικών πρόσβασης σε ένα κρυπτογραφημένο θησαυροφυλάκιο κωδικών πρόσβασης ή ακόμη και στη δημιουργία ασφαλών και σύνθετων κωδικών πρόσβασης για εσάς». Υπάρχουν πολλά προϊόντα στην αγορά, συμπεριλαμβανομένων δωρεάν επιλογών όπως το NordPass και το Bitwarden, ή επί πληρωμή υπηρεσιών όπως το Dashlane και το LastPass.