Ελέφαντας το έσκασε: Χάος στους δρόμους της πόλης

Απόλυτος χάος προκλήθηκε στους δρόμους του Μπούτε, μία πόλη στη Μοντάνα, όταν ελέφαντας το ‘σκασε από το τσίρκο για να κάνει μία βόλτα. Το NBC Montana μετέδωσε πλάνα με τον 58χρονο ασιατικό ελέφαντα ονόματι «Βιόλα» να βρίσκεται στους πολυσύχναστους δρόμους της πόλης και να εμποδίζει την κυκλοφορία των οχημάτων, την περασμένη Τρίτη, 16 Απριλίου. Στη συνέχεια, ο «δραπέτης» ελέφαντας εθεάθη να περνά μέσα από πάρκινγκ αυτοκινήτων ενός βενζινάδικου και ενός καζίνο, με τους εργαζόμενους του τσίρκου να προσπαθούν να τον αποτρέψουν και να τον επαναφέρουν στη βάση του. Η Brittany McGinnis, μια κάτοικος της περιοχής, που απαθανάτισε το περιστατικό, ακούγεται να φωνάζει στο βίντεο, το οποίο έγινε viral στα social media: «Ένας ελέφαντας περπατάει στον δρόμο», προσθέτοντας πως «ο ελέφαντας λύθηκε!»

Ο θηλυκός ελέφαντας «Βιόλα» είναι μέλος του θιάσου του Jordan World Circus, που είχε δύο παραστάσεις στο Butte Civic Centre στις 16:00 και στις 19:00 τοπική ώρα εκείνης της Τρίτης, αναφέρει ο ιστότοπός τους. Η απόδραση ήρθε από το πουθενά, διήρκεσε μόλις 10 λεπτά και έπειτα η «Βιόλα» επέστρεψε στο τσίρκο. Από τη σύντομη βόλτα της δεν προκλήθηκαν υλικές ζημιές, ενώ ούτε το θηλαστικό ούτε κάποιο άτομο τραυματίστηκε. Η Performing Animal Welfare Society (PAWS) επέκρινε το περιστατικό της Τρίτης, δηλώνοντας ότι η ολιγόλεπτη απόδραση του ελέφαντα αποτέλεσε κίνδυνο για το ευρύ κοινό.

Η ομάδα τόνισε ότι αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ένας ελέφαντας απελευθερώνεται από τους χειριστές του στο Jordan World Circus, μια εταιρεία που στο παρελθόν έχει δεχθεί κριτική από την οργάνωση για τα δικαιώματα των ζώων. «Οι ελέφαντες στα τσίρκο εκπαιδεύονται βίαια, αναγκάζονται να κάνουν κόλπα που είναι επιβλαβή για την υγεία τους και αλυσοδεμένοι για ώρες», δήλωσε ο PAWS στο X. Το People for the Ethical Treatment of Animals εξέδωσε επίσης ανακοίνωση, χαρακτηρίζοντας το περιστατικό ως «αστοχία του τσίρκου να προστατεύσει τη “Βιόλα” αλλά και το κοινό».