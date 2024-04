Αυτοπυρπόληση ΗΠΑ – Δίκη Τραμπ: Νεκρός κατέληξε ο 40χρονος δράστης

Πέθανε ο άνδρας που αυτοπυρπολήθηκε χθες έξω από δικαστήριο της Νέας Υόρκης όπου διεξαγόταν η ποινική δίκη του Ντόναλντ Τραμπ, με αξιωματούχους να δηλώνουν, ωστόσο, ότι δεν φάνηκε να είχε στόχο τον ίδιο τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ. Ο άνδρας ήταν τυλιγμένος στις φλόγες για αρκετά λεπτά μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες που είχαν στηθεί έξω από το δικαστήριο για την κάλυψη της δίκης του Τραμπ – ο πρώτος πρώην πρόεδρος στην ιστορία των ΗΠΑ που δικάζεται από ποινικό δικαστήριο. Το NBC News και άλλα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης μετάδωσαν νωρίς σήμερα (τοπική ώρα) ότι ο άνδρας πέθανε.

Η αστυνομία της πόλης της Νέας Υόρκης δήλωσε, σύμφωνα με το NBC News, ότι οι αρχές του νοσοκομείου στο οποίο μεταφέρθηκε ο άνδρας τον κήρυξαν νεκρό. Αξιωματούχοι είχαν δηλώσει νωρίτερα ότι ο άνδρας, σχεδόν 40 χρονών, ήταν σε κρίσιμη κατάσταση. Αυτόπτες μάρτυρες είπαν ότι είδαν τον άνδρα να βγάζει από ένα σακίδιο φυλλάδια και να τα πετά στον αέρα και στη συνέχεια να περιλούζεται με ένα υγρό και να βάζει φωτιά στον εαυτό του. Ένα από αυτά τα φυλλάδια περιείχε αναφορές στους «διαβολικούς δισεκατομμυριούχους», ωστόσο τα αποσπάσματα που είδε αυτόπτης μάρτυρας του Reuters δεν ανέφεραν τον Τραμπ.

