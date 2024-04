Άφησαν δρομέα να κερδίσει: Ακυρώθηκε ο Κινέζος στον ημιμαραθώνιο του Πεκίνου

Μετά από ενδελεχή έρευνα οι διοργανωτές του ημιμαραθωνίου του Πεκίνου αποφάσισαν να αφαιρέσουν το χρυσό μετάλλιο από τον Χε Τζίε! Ο Κινέζος δρομέας κέρδισε τον σπουδαίο αγώνα που διεξήχθη στην πρωτεύουσα της χώρας του σε 1 ώρα,3 λεπτά και 44 δευτερόλεπτα αλλά η νίκη του δεν ήταν τίμια. Όπως φάνηκε από το βίντεο τρεις Αφρικανοί δρομείς που προπορεύονταν στον αγώνα του έκαναν νόημα και τον άφησαν να κερδίσει!

More videos are emerging from the now"infamous" Beijing Half, during the final stretch of the race, 3 African elite runners appeared to be urging He Jie (China Marathon NR) to go ahead and let him to win the race. All of them in Tebu outfit, He Jie'main sponsor. pic.twitter.com/NJoJRpgMGI

