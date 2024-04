Απολιθώματα δεινοσαύρων: Ανακαλύφθηκε το μεγαλύτερο θαλάσσιο ερπετό

Στην ανακάλυψη του μεγαλύτερου θαλάσσιου ερπετού που πέρασε από τον πλανήτη κατέληξαν οι επιστήμονες, ύστερα από την εύρεση απολιθωμένου οστού της γνάθου του. Το μέγεθός του εκτιμάται πως ξεπερνά τα δύο λεωφορεία και οι επιστήμονες χρονολογούν την ύπαρξή του περίπου 202 εκατομμύρια χρόνια πριν, κατά την εποχή των δεινοσαύρων. Το πρώτο εύρημα του συγκεκριμένου είδους βρέθηκε το 2016 σε μία παραλία στο Σόμερσετ του Ηνωμένου Βασιλείου, όταν ο κυνηγός απολιθωμάτων, Πολ ντε λα Σαλ έψαχνε στην παραλία μαζί με την σύζυγό του, Κάρολ. Εκεί εντόπισαν ένα κόκαλο μεγέθους ενός μέτρου που ανήκε στη γνάθο του συγκεκριμένου πλάσματος, το οποίο και παραδόθηκε στο Πανεπιστήμιο του Μπρίστολ.

Το δεύτερο εύρημα ανακαλύφθηκε το 2020 από τους Τζάστιν και Ρούμπι Ρέινολντς, οι οποίοι βρήκαν ένα ακόμη μεγαλύτερο κόκαλο της γνάθου του ερπετού, περίπου δύο μέτρα, μόλις 10 χιλιόμετρα μακριά από το προηγούμενο. Οι επιστήμονες συνδυάζοντας τα δύο αυτά στοιχεία, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για ένα είδος ιχθυόσαυρου του οποίου το μήκος μπορεί να έφτανε και τα 25 μέτρα. Το όνομα που δόθηκε στο είδος είναι Ichthyotitan severnensis και οι ειδικοί εκτιμούν πως έχει παρόμοιο μέγεθος όσο μία μπλε φάλαινα. Χρειάζονται, ωστόσο, περισσότερα στοιχεία προκειμένου να εξακριβώσουν το πραγματικό μέγεθος του είδους, όπως δήλωσε και ο παλαιοντολόγος Ντιν Λόμαξ, του οποίου η μελέτη δημοσιεύθηκε την Τετάρτη, στο Plos One. Εκτιμάται πως ο γιγαντιαίος ιχθυόσαυρος πέθανε σε μία μαζική εξαφάνιση και οι επόμενοι ιχθυόσαυροι δεν έφτασαν ποτέ το μέγεθός του.

