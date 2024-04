Τιμή πετρελαίου Ιράν: Εκτινάχθηκε το κόστος του μετά την επίθεση του Ισραήλ

Εκτίναξη των τιμών του πετρελαίου και του χρυσού σημειώθηκε ύστερα από την επίθεση του Ισραήλ στο Ιράν, τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής. Οι ήδη ανεβασμένες τιμές του πετρελαίου είχαν καταφέρει να απορροφήσουν την πρώτη κρίση του Ιρανικού χτυπήματος στο Ισραήλ, ωστόσο τα γεγονότα δείχνουν πως πλησιάζει μία γενίκευση των εμπόλεμων συρράξεων και οι επενδυτές «τρέχουν» να προλάβουν. Το αργό πετρέλαιο τύπου Brent σημείωσε άλμα έως και 4% με την τιμή του να ξεπερνάει τα 90 δολάρια το βαρέλι. Ωστόσο, μετά την ανακοίνωση των Ιρανικών αρχών πως δεν υπήρξε κανένα σοβαρό πλήγμα στα εδάφη της χώρας, υπήρξε μία συγκράτηση των τιμών με το τρέχον συμβόλαιο να ενισχύεται κατά 1,31% και να αγγίζει τα 88,25% δολάρια το βαρέλι. Σε ανάλογα επίπεδα κινείται και το αμερικανικό αργό, το οποίο σημείωσε άνοδο κατά 1,55% με την τιμή του West Texas Intermediate να κινείται στα 84,01 δολάρια το βαρέλι για τον επόμενο μήνα.

Όσον αφορά στο πολύτιμο μέταλλο του χρυσού, το οποίο πάντα αποτελεί ασφαλές καταφύγιο σε περιόδους κρίσεων, η τιμή του εκτινάχτηκε σε σημείο που πλησίασε αριθμό- ρεκόρ. Αυτή την ώρα η τιμή του χρυσού κινείται κοντά στα 2.400 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ τις προηγούμενες ώρες είχε ξεπεράσει αυτό τον αριθμό. Η αύξηση έφτασε σε ποσοστό 1,3%, σημειώνοντας το πέμπτο συνεχόμενο εβδομαδιαίο κέρδος, λόγω των αναφορών για παράλληλες εκρήξεις του Ισραήλ στο Ιράν, τη Συρία και το Ιράκ. Οι επενδυτές έχουν καταφύγει στην ασφαλή λύση του χρυσαφιού για όσο καιρό μαίνονται οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, με την τιμή του να σημειώνει ρεκόρ την προηγούμενη Παρασκευή 12 Απριλίου, φτάνοντας στα 2.431,29 δολάρια την ουγγιά.

Oil and gold jump after unverified media reports of explosions in Iran, Syria and Iraq

Traders have been awaiting Israel’s response to Iran’s attack last weekend, with the rhetoric between the two escalating pic.twitter.com/qyvOvD3yp3

— Stephen Stapczynski (@SStapczynski) April 19, 2024