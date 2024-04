Τζολάκης πατέρας: Η συγκινητική στιγμή που ο ήρωας της πρόκρισης πέφτει στην αγκαλιά του

Μετά το τέλος του αγώνα με τη Φενέρμπαχτσε και την επική πρόκριση του Ολυμπιακού, ο μεγάλος πρωταγωνιστής Κωνσταντίνος Τζολάκης έπεσε στην αγκαλιά του πατέρα του.

Ο 21χρονος τερματοφύλακας από τα Χανιά απέκρουσε τρία πέναλτι των Τούρκων, χαρίζοντας ουσιαστικά την πρόκριση στην ομάδα του.

Μετά τον αγώνα ο Τζολάκης αναφέρθηκε στο φυλαχτό που του έδωσε ο πατέρας του, ενώ στη συνέχεια πήγε στην εξέδρα και τον αγκάλιασε, σε μια συγκινητική στιγμή.

Ο Κωνσταντίνος Τζολάκης φυσικά και είναι το πρόσωπο της βραδιάς για τον Ολυμπιακό και το ελληνικό ποδόσφαιρο. Οι ερυθρόλευκοι είναι στους «4» του Conference League και θα κυνηγήσουν το όνειρο για να βρεθούν στον τελικό του θεσμού στην Opap Arena απέναντι στην Αστο Βίλα.

Who are you voting for? 📪

🌟 Konstantinos Tzolakis

🌟 Ferran Jutglà

🌟 Matty Cash

🌟 Cristiano Biraghi#Laufenn || #UECLPOTW || #UECL

— UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) April 18, 2024