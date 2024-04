Ζαπορίζια πυρηνικό δυστύχημα: Προειδοποιεί ο Γκρόσι

Προειδοποιεί ο Ραφαέλ Γκρόσι, ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (IAEA), για πυρηνικό δυστύχημα λόγω των πρόσφατων επιθέσεων στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια. Η εγκατάσταση, υπέστη σειρά επιθέσεων με τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα μιας κατεύθυνσης από την 7η Απριλίου, με τη Μόσχα και το Κίεβο να αλληλοκατηγορούνται γι’ αυτές. Το εργοστάσιο βρίσκεται στα χέρια ρωσικών ενόπλων δυνάμεων, ωστόσο το Κίεβο κατηγορεί τη Ρωσία πως έχει προκαλέσει η ίδια της επιθέσεις, προκειμένου να επιτεθεί στην Ουκρανία για τα αντίποινα.

Ερωτηθείς από δημοσιογράφους ποιος ευθυνόταν για αυτές τις πρόσφατες επιθέσεις, ο γενικός διευθυντής του ΔΟΑΕ, ο Ραφαέλ Γκρόσι, τόνισε τη Δευτέρα (15/4) πως «σε αυτή την περίπτωση είναι απλά αδύνατον» να προσδιοριστεί ποια πλευρά ευθυνόταν. Αυτό είναι αδύνατο, διότι οι επιθέσεις έγιναν με drones, τα οποία μπορούν να αλλάζουν πορεία και τα συγκεκριμένα θα μπορούσαν να έχουν αποκτηθεί από «οπουδήποτε». «Επομένως δεν έχουμε τις επιστημονικές αποδείξεις που θα μας επέτρεπαν να πούμε χωρίς αμφιβολία τι ήρθε από πού», επέμεινε. Απ’ όπου κι αν έγιναν, αυτές οι «απερίσκεπτες επιθέσεις», οι πρώτες που στοχοποίησαν απευθείας το μεγαλύτερο πυρηνικό ηλεκτροπαραγωγικό εργοστάσιο στην Ευρώπη από τον Νοέμβριο του 2022, πρέπει «να σταματήσουν αμέσως», τόνισε ο κ. Γκρόσι κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ αφιερωμένης στο ζήτημα.

‘Dangerous precedent’ – IAEA’s #Grossi condemns ‘reckless attacks’ on #Zaporizhzhia Nuclear Power Plant as #Russia and #Ukraine blame each other

On April 7, #IAEA reported that a drone attack on the facility had damaged Unit 6 and injured one person. pic.twitter.com/s2J8vxP08L

