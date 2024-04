Πλημμύρες και χαλάζι: Ακραίες καιρικές συνθήκες σε Ρωσία και ΗΑΕ

Καταρρακτώδεις βροχές και χαλάζι πλήττουν το μεγαλύτερο μέρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων με τις αρχές του Ντουμπάι να μιλούν για τις χειρότερες βροχοπτώσεις των τελευταίων 20 ετών. Εικόνες και βίντεο που αναρτούν χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης απεικονίζουν μία πλημμυρισμένη πόλη, κάτι πρωτοφανές για την περιοχή αυτή της Μέσης Ανατολής. Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες αναμένεται να συνεχιστούν και το πρωί της Τετάρτης με τους κατοίκους να καλούνται να ακολουθήσουν τα μέτρα ασφαλείας όσο διαρκεί η κακοκαιρία. Υπενθυμίζεται πως τον περασμένο Φεβρουάριο ένα ακόμη κύμα κακοκαιρίας είχε χτυπήσει την ευρύτερη περιοχή, όπως το Άμπυ Ντάμπι, με χιονόπτωση που κάλυψε μεγάλες περιοχές, χαρίζοντας πρωτόγνωρες εικόνες.

Αρκετοί δρόμοι έχουν κλείσει στο Ντουμπάι, καθώς το νερό έχει φτάσει σε πολύ υψηλά επίπεδα, ενώ οι αρχές καλούν τους κατοίκους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους. Παράλληλα, τα σχολεία έκλεισαν σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα, πριν ξεκινήσει η καταιγίδα και πολλοί από τους εργαζόμενους έμειναν στο σπίτι. Στο Ομάν, στον αριθμό των νεκρών που ανακοινώθηκε την Τρίτη περιλαμβάνονται τουλάχιστον εννέα μαθητές και ο οδηγός τους, των οποίων το όχημα παρασύρθηκε από τις πλημμύρες στο Samad A’Shan την Κυριακή.

Non stop raining in Dubai. The Government of Dubai asks to stay inside homes and gives a 2 day holiday to schools. #dubaiweather #UAE #rainindubai #stormyweather #butjkhalifa #dubai pic.twitter.com/3l3J3TvtSf

Συνεχίζονται οι ακραίες καιρικές συνθήκες στη Ρωσία με τις καταρρακτώδεις βροχές να πλήττουν τις περιοχές της δυτικής Σιβηρίας για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα. Οι κάτοικοι των περιοχών του βόρειου Καζακστάν και των παραμεθόριων περιοχών της Ρωσίας βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού, ενώ σχεδόν 7.000 κάτοικοι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Ο κυβερνήτης της περιοχής Κουργκάν, Vadim Shumkov, ανέφερε πως μία «κολοσσιαία» ποσότητα νερού κινείται προς την πόλη και ο φουσκωμένος ποταμός Τομπόλ μαζί με τους παραποτάμους, έχουν αυξήσει τα επίπεδα νερού σε διπλάσιο βαθμό από της τελευταίας μεγαλύτερης πλημμύρας του 1994.

Οι πλημμύρες προκαλούνται στην περιοχή, από το γρήγορο λιώσιμο του χιονιού και του πάγου σε συνδυασμό με τη δυνατή βροχή. Ο ποταμός Ουράλης έσπασε ένα αναχωματικό φράγμα στην πόλη Ορσκ στην περιφέρεια του Όρενμπουργκ και οι πλημμύρες έχουν προκαλέσει ανεπανόρθωτες καταστροφές, ενώ πέντε άνθρωπο έχουν χάσει τη ζωή τους. Οι αρχές ανακοίνωσαν πως η κατάσταση είναι επικίνδυνη καθώς η στάθμη του νερού στον Ουράλη, τον τρίτο μεγαλύτερο ποταμό της Ευρώπης, είχε αυξηθεί κατά 50 εκατοστά με τη στάθμη να φτάνει τα 12 μέτρα. Περίπου 3.000 σπίτια βρίσκονταν κάτω από το νερό μόνο στην πόλη.

Authorities in #Russia are warning people to evacuate affected areas as Russia’s #Kurgan and #Tyumen regions and swaths of northern #Kazakhstan are flooded. Tens of thousands have already abandoned their homes. Flooding is expected to peak in Kurgan, a region of 800,000 people. pic.twitter.com/K9r59l7fTE

— Political Uprising (@Political_Up) April 15, 2024