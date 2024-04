Ντουμπάι πλημμύρες: Χάος από την κακοκαιρία, το αεροδρόμιο μετατράπηκε σε λίμνη

Στο Ντουμπάι τη δεκαετία του ’90 έβλεπαν βροχή δύο με τρεις φορές τον χρόνο. Οι βροχές αυξήθηκαν ελάχιστα, όμως αυτό που συμβαίνει τις τελευταίες 24 ώρες στην πόλη των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων δεν έχει προηγούμενο. Ένα ισχυρό κύμα κακοκαιρίας έχει προκαλέσει πλημμύρες σε όλη την πόλη, καθώς και καταστροφές στο οδικό δίκτυο και το δίκτυο του μετρό. Μάλιστα, οι πτήσεις είναι αδύνατο να πραγματοποιηθούν, καθώς η πίστα του αεροδρομίου έχει μετατραπεί σε μια απέραντη λίμνη.

Μέχρι και χαλάζι έχει ρίξει στην… έρημο της Αραβικής χερσονήσου, με τον καιρό να έχει.. τρελαθεί για τα καλά. Να σημειωθεί πως τον περασμένο Φεβρουάριο χιόνισε στο Άμπου Ντάμπι.

Η κακοκαιρία στο Ντουμπάι αναμένεται να συνεχιστεί και αύριο, με τις Αρχές να ζητούν από τους κατοίκους να μην μετακινούνται, αν δεν συντρέχει σοβαρός λόγος. Αρκετοί δρόμοι και γέφυρες έχουν υποστεί ζημιές και έχουν κλείσει, με συνέπεια να επικρατεί χάος σε άλλους κεντρικούς δρόμους.

