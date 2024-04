Ξύλο σε δικαστήριο: Χάος μετά την ανακοίνωση ποινής άνδρα που σκότωσε την πρώην του

Σε ρινγκ μετατράπηκε μια αίθουσα δικαστηρίου στο Μέιν των ΗΠΑ όταν ο αδελφός μιας γυναίκας που δολοφονήθηκε με 100 μαχαιριές από τον πρώην της όρμηξε πάνω στον δράστη, λίγη ώρα αφότου ο δικαστής ανακοίνωσε την ποινή του. Σύμφωνα με το Law and Crime, η βίαιη σκηνή εκτυλίχθηκε την περασμένη Παρασκευή στο δικαστήριο της πόλης Σκαουχίγκαν, την ώρα που ο δικαστής είχε μια κατ’ ιδίαν συζήτηση με τους συνηγόρους υπεράσπιστης του 20χρονου Τζέισον Σέρβιλ και τους εισαγγελείς. Ο Σέρβιλ, ο οποίος ομολόγησε την ενοχή του για τη δολοφονία της Άλις Άμποτ τον Ιούλιο του 2022 και καταδικάστηκε σε 45 χρόνια φυλάκιση, στεκόταν στη δικαστική αίθουσα με χειροπέδες στα χέρια και την πορτοκαλί στολή του κρατούμενου, περιμένοντας να οδηγηθεί πίσω στο κελί του, όταν ξαφνικά ο αδελφός του θύματος μπήκε μέσα και του όρμηξε για να τον χτυπήσει.

Σχεδόν αμέσως ακολούθησαν και άλλοι εξοργισμένοι συγγενείς της αδικοχαμένης κοπέλας, με τους υπαλλήλους του δικαστηρίου και τους αστυνομικούς που ήταν παρόντες να δίνουν μάχη για να τους απωθήσουν. «Αξίζει να πεθάνει» ακούγεται στο βίντεο να φωνάζει επανειλημμένα μια γυναίκα, ενώ ο δράστης παραμένει όρθιος και ακίνητος, παρακολουθώντας τον χαμό. Τελικά ένας από τους φύλακες χρησιμοποίησε τέιζερ για να ακινητοποιήσει τον αδελφό της Άλις Άμποτ, ο οποίος ήταν εκτός εαυτού, και στη συνέχεια ο άνδρας τέθηκε υπό κράτηση. Ο Σέρβιλ ομολόγησε τον περασμένο Ιανουάριο ότι στις 16 Ιουλίου του 2022 δολοφόνησε την 20χρονη Άλις Άμποτ, με την οποία είχε ερωτική σχέση για ένα σύντομο χρονικό διάστημα προτού εκείνη αποφασίσει να χωρίσουν. Η κοπέλα βρέθηκε νεκρή με πολλαπλές μαχαιριές στο κορμί της στις 5.39 τα ξημερώματα στο σπίτι των γονιών της, αφού ένας άνδρας που ήταν φιλοξενούμενος στην ίδια οικία και τραυματίστηκε κατά τη συμπλοκή ειδοποίησε τις Αρχές.

Chaos erupted at a Maine courtroom moments after a Massachusetts man was sentenced to 45 years in prison for killing a Skowhegan woman.

