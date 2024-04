Κλέφτης αυτοκινήτου σκοτώνει πεζό: Τραγικό θάνατο βρήκε 38χρονος στις ΗΠΑ

Η στιγμή που κλέφτης αυτοκινήτου παρασύρει και σκοτώνει πολίτη που προσπάθησε να τον σταματήσει Η στιγμή που κλέφτης αυτοκινήτου παρασύρει και σκοτώνει πολίτη που προσπάθησε να τον σταματήσεΤραγικό θάνατο βρήκε ένας 38χρονος στις ΗΠΑ όταν στην προσπάθειά του να σταματήσει την κλοπή ενός οχήματος παρασύρθηκε από τον οδηγό του με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του. Στο βίντεο από όσα συνέβησαν πριν από λίγες εβδομάδες στη Βόρεια Καρολίνα φαίνεται ο Τζόναθαν Άνταμ Λεκόμπτ, όπως ήταν το όνομα του 38χρονου, να προσπαθεί να εμποδίσει τον 26χρονο Ρίκι Άλεξ Ντρίγκερς από το να κλέψει έναν γερανό. «Μην μπεις στο αυτοκίνητο ανόητε» ακούγεται να λέει ο 38χρονος πριν να ανοίξει πυρ κατά του 26χρονου. Στα δευτερόλεπτα, όμως, που ακολουθούν ο 26χρονος αφού κάνει όπισθεν, στη συνέχεια πατάει γκάζι και παρασύρει τον 38χρονο ενώ εκείνος προσπαθεί να τον αποφύγει.

Μετά την παράσυρσή του ο Λεκόμπτ μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο όπου λίγη ώρα αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του. Ο 26χρονος δράστης συνελήφθη λίγο αργότερα όταν είχε τροχαίο με το όχημα που είχε κλέψει και κατηγορείται για ανθρωποκτονία α΄ βάθμου και κλοπή οχήματος ενώ κρατείται χωρίς εγγύηση σε φυλακή.

…and he gets killed.

Lumberton, NC – Authorities have identified a good Samaritan who died Thursday morning while trying to intervene in a carjacking in Lumberton. Jonathan Adam Lecompte, 38, of Fayetteville, North… pic.twitter.com/0WDJBnBJ77

— ️ (@ifimhome) April 16, 2024